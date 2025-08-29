Snickare till Sälen

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Malung-Sälen
2025-08-29


Visa alla snickarjobb i Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Malung-Sälen, Mora, Hagfors, Torsby, Rättvik eller i hela Sverige

ExpanderaMera söker flera självgående snickare till uppdrag i Sälen.
För denna tjänst behöver du ha minst 6 år erfarenhet inom yrket.
Eftersom uppgifterna kan variera är det bra om du har breda yrkeskunskaper.
Vi söker dig som kan kommunicera på svenska eller engelska.
Yrkesbevis och körkort är meriterande.
Dessa uppgifter kan förekomma: Stomkomplettering, stomme, gipsning, sätta reglar, tak, golv m. m.

Skicka in din ansökan redan idag till: jobb@expanderamera.se

Följande info ska finnas i din ansökan:
• Namn och kontaktuppgifter
• Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)
• Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.
• Vilka språk du kan kommunicera fritt

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
780 67  SÄLEN

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9482981

Prenumerera på jobb från ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB: