Snickare till Kalmar

ByggLove Bemanning AB / Snickarjobb / Kalmar
2026-07-14


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Snickare till Kalmar med omnejd

ByggLove Bemanning AB söker nu drivna och erfarna snickare till uppdrag i Kalmar och närliggande områden.

Vi arbetar med både större och mindre byggprojekt och söker dig som vill bli en del av ett professionellt team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i fokus.

Du blir anställd av oss och uthyrd till våra kundföretag, med goda möjligheter till en framtida direktanställning hos kund. Vi samarbetar med etablerade aktörer som värnar om en god arbetsmiljö, trivsel och hälsa.

Omfattning: Heltid

Anställningsform: 6 månaders visstid med möjlighet till förlängning

Publiceringsdatum
2026-07-14

Dina arbetsuppgifter
Som snickare kommer du bland annat att arbeta med:

Nyproduktion av bostäder och lokaler

Renovering och ombyggnation

Montering av stommar, reglar och innerväggar

Fönster- och dörrmontage

Takarbete

Vi söker dig som:

Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet

Har minst 6 års erfarenhet som snickare

Är van att läsa och tolka ritningar

Är självgående och tar ansvar för ditt arbete

Har B-körkort

Talar svenska

Meriterande:

Liftkort

Fallskydd

Säkra lyft

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Om ByggLove Bemanning AB

ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Vi är medlemmar i Byggföretagen och tillämpar Byggavtalet för din anställning.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande – vänta därför inte med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se

Arbetsgivare
ByggLove Bemanning AB (org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB

Kontakt
Rekrytering ByggLove
cv@bygglove.se

Jobbnummer
10002422

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