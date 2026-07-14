Snickare till Kalmar
ByggLove Bemanning AB / Snickarjobb / Kalmar Visa alla snickarjobb i Kalmar
2026-07-14
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Snickare till Kalmar med omnejd
ByggLove Bemanning AB söker nu drivna och erfarna snickare till uppdrag i Kalmar och närliggande områden.
Vi arbetar med både större och mindre byggprojekt och söker dig som vill bli en del av ett professionellt team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i fokus.
Du blir anställd av oss och uthyrd till våra kundföretag, med goda möjligheter till en framtida direktanställning hos kund. Vi samarbetar med etablerade aktörer som värnar om en god arbetsmiljö, trivsel och hälsa.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: 6 månaders visstid med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som snickare kommer du bland annat att arbeta med:
Nyproduktion av bostäder och lokaler
Renovering och ombyggnation
Montering av stommar, reglar och innerväggar
Fönster- och dörrmontage
Takarbete
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Har minst 6 års erfarenhet som snickare
Är van att läsa och tolka ritningar
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Har B-körkort
Talar svenska
Meriterande:
Liftkort
Fallskydd
Säkra lyft
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Om ByggLove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Vi är medlemmar i Byggföretagen och tillämpar Byggavtalet för din anställning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande – vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB Kontakt
Rekrytering ByggLove cv@bygglove.se Jobbnummer
10002422