Snickare till Jönköping
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Jönköping Visa alla snickarjobb i Jönköping
2025-08-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Jönköping
, Tidaholm
, Haninge
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på ExpanderaMera flera duktiga medarbetare - snickare till uppdrag hos vår kund i Jönköping.
För att arbeta som snickare hos oss är det inte ett krav att du har yrkesbevis (det är dock meriterande) men vill vi att du har minst 5 års yrkeserfarenhet. Du är en driven, samarbetsvillig och flexibel person, kan kommunicera på svenska\engelska men även om du inte gör det flytande då det är värd att ringa och fråga i alla fall.
Vi erbjuder långtidsanställning och vårt mål är att alla våra medarbetare trivs på arbetsplats och känner vårt stöd och support. Då vi söker snickare omgående för olika uppdrag kommer vi att anställa så fort vi hittar en person med rätt profil och som vill dela våra värderingar om allas lika värde, mångfald och yrkesskicklighet.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78.
Ring oss, vi ska gärna svara på dina frågor och berätta vad som förväntas i byggbranschen. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan. Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://expanderamera.se/lediga-jobb/alla/?mtrpage=assignment&mtrid=1615
E-post: jobb@expanderamera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), https://expanderamera.se/
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ExpanderaMera Byggbemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9475352