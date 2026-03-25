Snickare sökes till prefabfabrik i Götene
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vår kund i Götene expanderar och söker därför snickare till deras prefabfabrik. Anställningen börjar hos Ikett Personalpartner med mycket goda möjligheter till övergång till kund.Om tjänsten
Hos vår kund kommer du att arbeta med att bygga träformar till betonggjutning. Du kommer också vara delaktig i betonggjutningen. Du kommer vara med och tillverka många olika typer av produkter i olika storlekar - allt från mindre brunnar till L-stöd och väggar. Förutom att bygga gjutformar utifrån ritning kommer du också bland annat att vara delaktig i formning, armering och gjutning. Att arbeta som betongarbetare är ett fysiskt arbete som kräver god fysik. En stor del av arbetet sker i nära samarbete med kollegor och du bör därför trivas med att jobba i team.Profil
Vi söker dig som gillar att jobba med kroppen. Du trivs med att jobba både självständigt och i samarbete med kollegor. Utöver din erfarenhet som snickare och träarbetare ser vi det som meriterande om du tidigare arbetat inom prefab eller gjutning.Kvalifikationer
• Erfarenhet av snickeriarbete.
• Goda kunskaper inom ritningsläsning.
• Fysiskt stark.
• B-körkort och bil.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning.
• Truck- och traverskort.
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående
Uppdraget är en inhyrning via Ikett under 6 månader och därefter finns det goda förutsättningar för en anställning hos kund. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9819493