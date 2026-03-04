Snickare sökes i Arvika med omnejd

Bygg-service Robert Behnke / Snickarjobb / Arvika
2026-03-04


Om jobbet
Vi söker nu en snickare för timanställning till uppdrag i Arvika med omnejd. Arbetet är varierande och kan bland annat innefatta renoveringar, ombyggnationer, mindre byggprojekt, takarbeten samt fönsterbyten.
Du kan vara både erfaren eller relativt ny i yrket. Har du nyligen avslutat din snickarutbildning är du också välkommen att söka. Vi erbjuder stöd och handledning vid behov.
Arbetet utförs på olika projekt i området och kräver att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Kvalifikationer
Snickarutbildning i Sverige

B-körkort

Noggrann och ansvarstagande

Grundläggande svenska eller engelska

Anställningsform
Timanställning.
Samarbete med F-skatt är också möjligt för dig som driver eget företag.
Arbetsort
Arvika med omnejd.

Så ansöker du
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: bsrb.info@gmail.com

Arbetsgivare
Bygg-service Robert Behnke

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Behnke, Bygg-service Robert

Jobbnummer
9778104

