Snickare sökes i Arvika med omnejd
Bygg-service Robert Behnke / Snickarjobb / Arvika Visa alla snickarjobb i Arvika
2026-03-04
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bygg-service Robert Behnke i Arvika
Om jobbet
Vi söker nu en snickare för timanställning till uppdrag i Arvika med omnejd. Arbetet är varierande och kan bland annat innefatta renoveringar, ombyggnationer, mindre byggprojekt, takarbeten samt fönsterbyten.
Du kan vara både erfaren eller relativt ny i yrket. Har du nyligen avslutat din snickarutbildning är du också välkommen att söka. Vi erbjuder stöd och handledning vid behov.
Arbetet utförs på olika projekt i området och kräver att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Snickarutbildning i Sverige
B-körkort
Noggrann och ansvarstagande
Grundläggande svenska eller engelska
Anställningsform
Timanställning.
Samarbete med F-skatt är också möjligt för dig som driver eget företag.
Arbetsort
Arvika med omnejd.Så ansöker du
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: bsrb.info@gmail.com Arbetsgivare Bygg-service Robert Behnke Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Behnke, Bygg-service Robert Jobbnummer
9778104