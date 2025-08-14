Snickare sökes

Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Jönköping
2025-08-14


Snickare sökes till kommande uppdrag!

Vi söker drivna och självgående snickare till ett uppdrag i Jönköping.

Som person ser vi att du har ett driv i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta både i grupp och ensam. Du har hög arbetsmoral, förhåller dig till dina arbetstider och är lösningsorienterad.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Yrkesbevis
Minst 3 års erfarenhet som snickare
God svenska i tal och skrift (då det används i det dagliga arbetet)
B-körkort

Detta är ett framtida uppdrag som kan komma att bli aktuellt inom kort, så tveka inte att skicka in en ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9458353

