Snickare/montör sökes!
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2026-08-06
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Snickare/montör sökes!
Jobben börjar hopa sig och jag behöver utöka teamet med någon som är självgående och händig. Du behöver vara beredd på att jobben finns på olika orter runt om i Småland och ofta hos privatpersoner.
Flytande svenska och körkort är ett krav.
Kontakta Eric Nilsson på 070 3147697 för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: NIlssonEF@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NilssonEF AB
(org.nr 559394-4423)
Trädgårdsgatan 8 (visa karta
)
363 45 LAMMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024299