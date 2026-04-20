Snickare | Lernia | Vetlanda
Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående snickare som trivs med varierande arbetsuppgifter och som har ett praktiskt sinne samt ett öga för kvalitet. I rollen kommer du att arbeta brett med bland annat:
Montering och uppsättning av gips
Sätta reglar och bygga stommar
Rivningsarbeten vid ombyggnationer eller renoveringar
Allmänna snickeriuppgifter både in- och utvändigt
Ansvara för att planera och driva ditt arbete framåt på egen hand
Utföra mätningar, justeringar och anpassningar enligt projektets krav
Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Om uppdraget
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning, heltid
Placeringsort: Vetlanda
Arbetstid: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som är motiverad, har hög arbetsmoral och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Som snickare hos oss behöver du vara praktiskt lagd och van vid att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du arbetar effektivt, strukturerat och har lätt för att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en engagerad person som är noggrann, stolt över ditt hantverk och alltid strävar efter att leverera ett bra resultat.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska tal & skrift
Tidigare erfarenhet/utbildning som snickare eller inom byggbranschen
Goda kunskaper i gipsning, reglning och rivning
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
God problemlösningsförmåga och hög arbetsmoral
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
