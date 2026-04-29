Snickare / Hantverkare
Austra bygg och import AB / Snickarjobb / Lidingö
2026-04-29
Om Företaget
Austra Bygg & Import AB utför alla typer av hantverkstjänster - allt från att måla om ett rum till nybyggnation av fastigheter. Vi jobbar främst åt privatpersoner på Lidingö med omnejd.
Vi söker en erfaren allroundhantverkare för varierande projekt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat köksrenovering, badrumsrenovering, målning, utomhusplattsättning, byggnation av trädäck och staket samt fönsterinstallation.
Dina egenskaper och erfarenheter
Vi söker dig som har arbetat minst 3 år inom bygg- eller byggservicebranschen och som känner dig trygg i flera olika arbetsmoment. Du kommer att arbeta med varierande projekt där ansvar och yrkesskicklighet värderas högt. Du är införstådd med branschspecifika regler och standard. Du är självgående, noggrann och kan utföra mindre projekt på egen hand men kan också samarbeta med dina hantverkarkollegor. Det är av vikt att du är serviceminded och kan vara tillmötesgående mot våra kunder.
Snickeri: Renovera kök och badrum, sätta upp innerväggar, byta/renovera fönster och dörrar, takarbete, renovera/byta fasad, byggnation av staket och altan samt plattsättning ute och inne.
Måleri: Spackling, invändig målning av väggar, tak och snickerier, fasad- och fönstermålning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: work@austra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Austra bygg och import AB
(org.nr 559031-5270) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Austra bygg & import AB Jobbnummer
