Snickare/Fastighetsskötare
Arjeploghus är Arjeplogs kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Vi förvaltar idag ca 320 lägenheter och ett antal lokaler. Vi är ca 9 st anställda i bolaget. Vi verkar för att vara ett föredöme på orten, skapa trygghet och goda relationer med våra hyresgäster och vi siktar på att vara Arjeplogarens första val när det kommer till lägenheter. Vi är ett litet team där glädje och samarbete är nyckelord. Nu har du chansen att axla en viktig roll som en serviceinriktad snickare hos oss.
Tjänsten innebär i största grad att du kommer gå som snickare hos oss på invändiga och utvändiga projekt på våra fastigheter men även stötta andra delar av vår verksamhet.
Som snickare hos oss blir du en viktig del av vårt fastighetsteam. Rollen är bred och innehåller både planerat och löpande arbete. Du arbetar nära kollegor inom olika yrkesgrupper och har daglig kontakt med våra hyresgäster.
Då du blir den enda snickaren vi har, ser vi yrkeserfarenhet som viktigt och meriterande, då du ska ha kunskaperna som krävs för att lösa de projekt och problem som kommer dyka upp i verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid personlighet lämplighet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Snickeriarbeten i lägenheter och fastigheter (reparationer, underhåll, mindre ombyggnationer).
Löpande fastighetsskötsel.
Fastighetsjour, rullande schema ca var 4:e, 5:e vecka.
Snöskottning och andra säsongsbetonade arbetsuppgifter.
Praktiska arbeten såsom att bära och montera vitvaror.
Bidra till ordning, säkerhet och trivsel i våra bostadsområden.
Tjänsten är varierande och kräver flexibilitet samt en vilja att hjälpa till där det behövs.
Din profil:
Har erfarenhet som snickare eller motsvarande praktisk bakgrund.
Är händig, lösningsorienterad och van vid fysiskt arbete.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har ett serviceinriktat och respektfullt bemötande.
Har god samarbetsförmåga och bidrar positivt i gruppen.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Ett stabilt och meningsfullt arbete inom allmännyttan.
En varierad roll med stor praktisk bredd.
Engagerade och hjälpsamma kollegor.
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Möjlighet att vara med och bidra till ett tryggt boende för kommunens invånare.
Övrig info
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 16/06-26 eller enl överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta inte med din ansökan!
Stiftelsen Arjeploghus har kollektivavtal med Fastigo.
Lön enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan som helst ska bestå av ett CV och av ett personligt brev. Referenser kan komma att kontaktas.
Vi tar emot din ansökan via e-post : arjeploghus@arjeplog.se
Eller via brev till: Stiftelsen Arjeploghus, Torggatan 5, 938 31 Arjeplog.
Märk kuvertet "Ansökan tjänst".
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: arjeploghus@arjeplog.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stiftelsen Arjeplogshus
, http://www.arjeploghus.se
Torggatan 5
)
938 31 ARJEPLOG
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
VD
Ludvig Viklund ludvig.viklund@arjeplog.se 0961-143 02
9880817