Snickare

BergumGruppen AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-07-23


Visa alla snickarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BergumGruppen AB i Göteborg

Arbetet omfattar bland annat:
Nybyggnation, ombyggnation och renoveringsarbeten.
Montering av väggar, tak, golv, dörrar, fönster och kök.
Formsättning och övriga förekommande snickeriarbeten.
Ritningsläsning och måttagning.
Självständigt arbete samt arbete tillsammans med kollegor på olika projekt.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Mail/SMS

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BergumGruppen AB (org.nr 556887-0348)
Stenberga 1 (visa karta)
424 71  OLOFSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10009894

Prenumerera på jobb från BergumGruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BergumGruppen AB: