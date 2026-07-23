Snickare
BergumGruppen AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-07-23
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Arbetet omfattar bland annat:
Nybyggnation, ombyggnation och renoveringsarbeten.
Montering av väggar, tak, golv, dörrar, fönster och kök.
Formsättning och övriga förekommande snickeriarbeten.
Ritningsläsning och måttagning.
Självständigt arbete samt arbete tillsammans med kollegor på olika projekt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Mail/SMS Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BergumGruppen AB
(org.nr 556887-0348)
Stenberga 1 (visa karta
)
424 71 OLOFSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009894