Barberbydavid söker professionell barberare
Perez Afonso, David / Hälsojobb / Örebro Visa alla hälsojobb i Örebro
2026-07-23
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Barberare sökes till Barber by David – Örebro
Vill du arbeta på en barbershop där kvalitet alltid kommer först? Då kan du vara den vi söker.
Barber by David söker nu en skicklig och driven barberare som brinner för yrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker inte vem som helst. Vi söker dig som är noggrann, professionell och har höga krav på ditt eget arbete. Varje kund ska lämna salongen med känslan av att ha fått en förstklassig upplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barberaryrket.
Behärskar fades, skäggtrimning och klassiska herrklippningar på hög nivå.
Har god teknik med både maskin och sax.
Kan utföra moderna och klassiska frisyrer med hög precision.
Är punktlig, ansvarstagande och pålitlig.
Är serviceinriktad och sätter kunden i fokus.
Kan ta emot feedback och vill ständigt utvecklas.
Håller ordning på din arbetsplats och arbetar professionellt varje dag.
Vi erbjuder:
En modern och väletablerad barbershop i Örebro.
Ett trevligt arbetsklimat med höga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse.
Viktigt
Hos Barber by David har vi höga förväntningar på våra medarbetare. Vi söker dig som tar stolthet i ditt yrke och förstår att kvalitet, service och professionalism är avgörande. Vi kompromissar inte med kvaliteten och förväntar oss att varje klippning håller hög standard. Om du nöjer dig med att göra "lagom" är detta sannolikt inte rätt arbetsplats för dig. Vi söker personer som alltid vill leverera sitt allra bästa.
Skicka din ansökan med CV och gärna bilder på ditt arbete eller en länk till din Instagram/portfolio.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: Barberbydavid@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perez Afonso, David
, https://www.barberbydavid.com/
Orvar bergmarksplats 2B (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Perez Afonso David Kontakt
David Perez Afonso 0793132303 Jobbnummer
10009891