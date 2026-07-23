Legitimerad djursjukskötare till AniCura Djursjukhuset Kalmarsund
AniCura Sweden AB / Djurskötarjobb / Kalmar Visa alla djurskötarjobb i Kalmar
2026-07-23
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Vill du arbeta med avancerad djursjukvård tillsammans med engagerade kollegor och samtidigt vara med på en spännande utvecklingsresa? Nu söker vi en legitimerad djursjukskötare till AniCura Kalmarsunds Djursjukhus – regionens ledande djursjukhus och en viktig remissinstans för södra Sverige.
Om AniCura Djursjukhuset Kalmarsund
Hos oss arbetar omkring 100 medarbetare med ett gemensamt mål – att ge våra patienter den bästa möjliga vården och samtidigt skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och stöttar varandra. Vi erbjuder högkvalitativ djursjukvård inom bland annat, akutsjukvård, neurologi, kirurgi och ortopedi, bilddiagnostik och medicinska utredningar.
Vår akutmottagning är öppen årets alla dagar mellan 08.00–22.00 och vårdavdelningen har patienter inneliggande dygnet runt. Under våren 2027 tar vi nästa stora steg när vi flyttar in i ett helt nytt och toppmodernt djursjukhus – en satsning som skapar fantastiska möjligheter för både patienter och medarbetare. Vill du vara med och forma framtidens djursjukvård tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som legitimerad djursjukskötare hos oss blir du en viktig del av ett kompetent och omtänksamt team där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i centrum. Här får du en varierad vardag med både bredd och möjlighet att fördjupa dig inom dina intresseområden.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Omvårdnad och behandling av inneliggande och polikliniska patienter.
Anestesi och övervakning vid operationer.
Triagering och akuta insatser.
Nära samarbete med veterinärer och kollegor från olika enheter.
Aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten och vårdkvaliteten.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi arbetar tillsammans, hjälps åt över avdelningsgränserna och ser till att alla känner sig delaktiga och uppskattade.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid
Provanställning tillämpas
Arbetstider dag, kväll och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare och som trivs i en verksamhet där kvalitet, samarbete och patientfokus är självklara delar av vardagen.
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet inom yrket och god anestesivana.
Är trygg, ansvarstagande och har förmåga att prioritera även i akuta situationer.
Trivs i ett högt tempo och uppskattar variation i arbetet.
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Har ett genuint intresse för djursjukvård och vill fortsätta utvecklas tillsammans med kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till den kultur som gör Kalmarsund till en uppskattad arbetsplats.
Om AniCura Sverige
AniCura är en ledande aktör inom modern djursjukvård med ambitionen att skapa framtidens veterinärmedicin. I Sverige finns vi på ett stort antal djursjukhus och kliniker och tillsammans arbetar vi för att ge bästa möjliga vård till våra patienter och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare.
Hos oss får du bland annat:
Möjlighet att vara med på en spännande utvecklingsresa och flytten till ett nytt djursjukhus.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Stort kollegialt stöd och nära samarbete mellan olika professioner.
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och kollektivavtal.
En arbetsplats där omtanke, kvalitet och utveckling går hand i hand.Så ansöker du
Känner du igen dig och vill bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor kring tjänsten välkommen att kontakta Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta på AniCura Djursjukhuset Kalmarsund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954416-2112836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus (visa karta
)
392 45 KALMAR Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10009877