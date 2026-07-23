Timvikarier till barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-23
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Vill du arbeta med oss som brinner för att hjälpa barn och unga och deras familjer som befinner sig i kris? Att arbeta hos oss är ett utmärkt sätt att bygga relationer för framtida jobb. Den erfarenhet du hinner samla på dig, även om det är under en kortare period kan öppna upp dörrar inför nästa jobb. Ta chansen! Vi har flyttat till nya fina lokaler på Sticklingvägen 19 i Malmö.
BUP heldygnsvården i Malmö är indelad i tre avdelningar och en akutmottagning med sammanlagt 23 platser som är till för barn och ungdomar från hela Skåne. Vi möter barn och unga som är i behov av psykiatrisk vård till exempel vid akut risk för suicid, livshotande ätstörning, akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos.
På BUP vårdavdelning 1 finns sju vårdplatser för patienter med allvarlig och komplex barnpsykiatrisk problematik. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, familjebehandlare, läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinatorer, sekreterare och enhetschef.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som timvikarie blir du en viktig del av vår verksamhet. Du får ett varierande och meningsfullt arbete samtidigt som du stöttar våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande. Vi värdesätter ditt engagemang och den flexibilitet du bidrar med.
Att arbeta med familjer i kris förutsätter ett terapeutiskt förhållningssätt och god samarbetsförmåga med alla yrkeskategorier. Som timvikarie arbetar du som omvårdnadspersonal och är den som arbetar närmst patienten och anhöriga i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter är mycket varierande och innefattar bland annat dagligt omvårdnadsarbete, observationer, pedagogiska måltider, upprätthållande av aktiviteter i dagliga livet (ADL), aktivering av patienter i observerande syfte samt dagligt stöd till patienter och anhöriga.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och vi kan behöva vikarier för dag, kväll, natt och helg.
Vid anställning som timvikarie söker vi dig som är utbildad eller går utbildning inom sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, psykiatriskt omvårdnadsprogram, yrkeshögskola eller jämförbar utbildning. Kvalifikationer
Vid anställning som timvikarie söker vi dig som är utbildad undersköterska eller studerande på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, psykologprogrammet eller annan jämförbar utbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, ett krav.
Om du söker som undersköterska behöver du uppfylla Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oavsett om du har läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Sökande som idag innehar tillsvidareanställning med yrkestitel skötare kan ansöka och får vid eventuell anställning behålla yrkestitel (dock längst till 2033 då titeln skötare upphör inom våra verksamheter). Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Du har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och ett personcentrerat förhållningssätt. Du har god prioriteringsförmåga och bidrar till en trygg och god arbetsmiljö. För rollen är det viktigt att kunna behålla lugnet och ha ett gott, lågaffektivt bemötande i stressiga situationer, vilket gör att vi söker dig som är trygg och stabil som person.
Med hög service- och ansvarskänsla bemöter du ödmjukt den situation som patienten och de anhöriga befinner sig i. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och trivs samtidigt med att samarbeta med andra.
Vi värdesätter mångfald, jämställdhet och ett respektfullt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent psykiatri i väntan på beviset.
Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 eller om du var anställd som skötare före 1 november 2023, inkom med tjänstgöringsintyg som styrker detta.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336698". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Ashkan Rouzparast, Enhetschef ashkan.rouzparast@skane.se 040-337241 Jobbnummer
10009880