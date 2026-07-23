Personlig assistent till glad 22-åring - Vikarie med möjlighet till fast ra
Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygga Assistans I Norr AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får kombinera ansvar med glädje, skratt och meningsfulla dagar? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent åt en härlig tjej i 22-årsåldern.
Du kommer att arbeta med en glad och social ung kvinna som tycker om att hitta på roliga aktiviteter – allt från att gå på stan, sjunga och spela spel till att bada och gå på bio. Hon bor hemma med sin familj, vilket innebär att du arbetar i flera personers hem där det är viktigt att du har respekt för andras integritet och kan förhålla dig professionellt till hela familjens vardag.
Om rollen
Som personlig assistent är du ett stöd i de delar av vardagen där funktionsnedsättningen sätter gränser. Det innebär bland annat hjälp vid förflyttningar, personlig hygien och måltider. Du följer även med till daglig verksamhet måndag till fredag och deltar i aktiviteter som skapar livskvalitet och glädje i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Tjänsten avser en vikarie som kan erbjudas möjlighet till mindre fast rad, med pass förlagda dagtid, kvällar och helg.
Vi söker dig som
- Är ansvarstagande och trygg i din roll
- Tar initiativ och kan anpassa dig efter olika situationer
- Har ett lekfullt sätt och trivs i en miljö där skratt och aktivitet är en naturlig del av dagen
- Är rökfri
- Känner dig trygg i en simbassäng
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård/omsorg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- En meningsfull och varierad arbetsdag
- En trygg introduktion
- Kollektivavtal
- Friskvårdsbidrag på upp till 2000 kr/år
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Övrig information
För att arbeta hos oss behöver du kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom giltiga handlingar.
Det här är ett arbete där du blir en viktig del av någon annans liv – varje dag.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra – här är ingen anonym.
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra Norrlandsgatan 11D (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trygg Assistans Kontakt
Medarbetare
Pierre Blanksvärd pierre@tryggassistans.se Jobbnummer
10009884