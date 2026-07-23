1 Lokalvårdare till Solna & Järfälla 70% Kvällstid
Diaverum Sweden AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2026-07-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diaverum Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du vara en viktig del av vården?
Vi söker en noggrann, ansvarsfull och engagerad lokalvårdare till vår dialysmottagning. Hos oss bidrar du till en ren, säker och trivsam miljö för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen av mottagningen. På mottagningen utförs läkemedelstillverkning enligt läkemedelverkets krav. Vilket ställer höga krav på hygien och noggrannhet Arbetet omfattar bland annat:
Daglig städning av behandlingsrum, väntrum, förråd, kontor och gemensamma utrymmen enligt fastställda rutiner
Rengöring och desinfektion enligt gällande hygienrutiner.
Hantering av avfall och återvinning enligt fastställda rutiner
Påfyllning av hygien- och förbrukningsmaterial.
Bidra till en trygg och hygienisk vårdmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård, gärna inom sjukvård eller annan vårdmiljö.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Kan arbeta självständigt och följa hygien- och säkerhetsrutiner.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienter och personal.
Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
En trygg arbetsplats med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och utveckling.
Trevliga kollegor och ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning först)
Omfattning: Deltid 28 timmar i veckan (70%)
Lokalvårdare Arbetsplats: 1 Dialysmottagning Nacka & Dialysmottagning i Södertälje
Lokalvårdare Arbetsplats 2: Dialysmottagning Järfälla & Dialysmottagning Solna
Arbetstider: Ca 17-22.30 , Måndag - fredag
Tillträde: 1 september
Krav: Egen bil för att kunna transporteras mellan klinikerna (ersättning för drivmedel)
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och varför du vill bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Diaverum Sweden AB
(org.nr 556209-2790)
Hemvärnsgatan 9 (visa karta
)
171 54 SOLNA GATE Arbetsplats
Diaverum Solna Gate Kontakt
HR chef
Petra Mälarholm petra.malarholm@diaverum.com Jobbnummer
10009889