Snickare

Tresteg AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-02-18


Vi är ett ungt och växande byggföretag som utför takarbeten, fönster- och dörrinstallationer samt övriga snickeriuppdrag. För att möta ökad efterfrågan söker vi nu erfarna och motiverade snickare som vill växa med oss.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Dina arbetsuppgifter
Montage och montering av takbeläggning och takdetaljer
Installation av fönster och dörrar i nyproduktion och renoveringar
Snickeriarbeten relaterade till fasader och byggnadsdetaljer
Utföra arbetet enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: trestegab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tresteg AB (org.nr 559546-9528)

Jobbnummer
9751079

