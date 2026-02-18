Snickare
Vi är ett ungt och växande byggföretag som utför takarbeten, fönster- och dörrinstallationer samt övriga snickeriuppdrag. För att möta ökad efterfrågan söker vi nu erfarna och motiverade snickare som vill växa med oss.
Montage och montering av takbeläggning och takdetaljer
Installation av fönster och dörrar i nyproduktion och renoveringar
Snickeriarbeten relaterade till fasader och byggnadsdetaljer
Utföra arbetet enligt gällande säkerhetsföreskrifter
