Snickare
Prestige I.L AB / Snickarjobb / Östra Göinge Visa alla snickarjobb i Östra Göinge
2026-02-01
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prestige I.L AB i Östra Göinge Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren snickare till bygg- och renoveringsprojekt i Sverige.
Arbetet omfattar både nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Byggnation och montering av träkonstruktioner
Montering av väggar, tak, golv, dörrar och fönster
Läsning och arbete efter ritningar
Samarbete med andra yrkesarbetare på byggarbetsplatsenKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som snickare
Förmåga att arbeta självständigt
God kunskap om verktyg och byggmaterial
Grundläggande kunskaper i engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder:
Lön enligt gällande kollektivavtal inom byggbranschen
Heltidsanställning
Försäkringar enligt svensk lag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: kontakt@prestigeil.se Arbetsgivare Prestige I.L AB
(org.nr 559237-7443) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prestige I L AB Kontakt
Tomasz Stempnik kontakt@prestigeil.se 0739695892 Jobbnummer
