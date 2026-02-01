Snickare

Prestige I.L AB / Snickarjobb / Östra Göinge
2026-02-01


Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren snickare till bygg- och renoveringsprojekt i Sverige.
Arbetet omfattar både nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Byggnation och montering av träkonstruktioner

Montering av väggar, tak, golv, dörrar och fönster

Läsning och arbete efter ritningar

Samarbete med andra yrkesarbetare på byggarbetsplatsen

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som snickare

Förmåga att arbeta självständigt

God kunskap om verktyg och byggmaterial

Grundläggande kunskaper i engelska (svenska är meriterande)

Vi erbjuder:
Lön enligt gällande kollektivavtal inom byggbranschen

Heltidsanställning

Försäkringar enligt svensk lag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: kontakt@prestigeil.se

Arbetsgivare
Prestige I.L AB (org.nr 559237-7443)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prestige I L AB

Kontakt
Tomasz Stempnik
kontakt@prestigeil.se
0739695892

Jobbnummer
9715970

