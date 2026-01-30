Snickare

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Hedemora
2026-01-30


Just nu söker vi snickare för uppdrag hos vår kund. Arbetet är nyproduktion bostäder och du bör kunna gipsa, sätta reglar, tak och golv.
Vi söker dig som arbetat med liknande uppgifter. Har arbetat som snickare i minst 6 år, är självgående och kan kommunicera på svenska.
För mer info om tjänsten kontakta oss på kontoret: 08-530 343 78 eller skicka ditt cv på jobb@expanderamera.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Märk din ansökan med Snickare / träarbetare

Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: jobb@expanderamera.se

Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://www.expanderamera.se
776 30  HEDEMORA

ExpanderaMera

9713337

