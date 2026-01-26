Snickare
SMcon AB / Snickarjobb / Norrköping Visa alla snickarjobb i Norrköping
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SMcon AB i Norrköping
Vi söker hantverkare inom bygg, snickeri och VVS
Vi söker nu fler engagerade och yrkesskickliga medarbetare till vår växande verksamhet. Har du erfarenhet inom bygg, snickeri eller VVS och vill arbeta i ett stabilt företag med varierande uppdrag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som hantverkare hos oss kommer du att arbeta med nyproduktion, ombyggnation, renoveringar och servicearbeten. Arbetsuppgifterna anpassas efter din kompetens och erfarenhet. Arbetet sker både självständigt och i team, beroende på projektets omfattning.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bygg- och snickeriarbeten enligt ritningar
Installation, service och underhåll inom VVS
Felsökning och reparationer
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och kvalitetskravKvalifikationer
Relevant utbildning och/eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom bygg, snickeri eller VVS
God yrkeskunskap och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt samt i team
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Trygga anställningsvillkor
En god arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet till långsiktigt arbete och utvecklingTillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansökan sker via mail: smcon.ab@gmail.com
kontaktperson
Darmin Avdic
0762245950 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: smcon.ab@gmail.com Arbetsgivare SMcon AB
(org.nr 559438-9396) Jobbnummer
9705810