Snickare
2025-09-11
Snickare - Timanställning vid behov - Uppsala med omnejd
Om rollen
Vi söker en erfaren snickare för timanställning vid behov. Hos oss arbetar du med varierande snickeriuppdrag hos både privatpersoner och företag - med flexibilitet att själv påverka när du jobbar.
Det här uppdraget passar perfekt för dig som är pensionär, egenföretagare med tid över, eller bara vill arbeta extra timmar när det passar ditt liv.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra olika typer av snickeriarbeten (inomhus och utomhus)
Jobba efter behov, med flexibla arbetstider anpassade efter din tillgänglighet
Ingå i ett engagerat team som värdesätter kvalitet, pålitlighet och hållbarhet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet som snickare (några år räcker bra)
Bor i Uppsala med omnejd
Är självgående, noggrann och professionell i ditt arbete
Behärskar svenska eller engelska
Har körkort och tillgång till bil (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig och oss
Möjlighet att själv styra över din arbetstid
En inkluderande och familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftig timlön
Chans att bidra med din yrkeskunskap i ett meningsfullt sammanhang
Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre byggprojekt och reparationer
Montering av inredning och snickeridetaljer
Renovering av träytor och fasader
Altaner, plank, carports m.m.
Skicka in ditt CV samt ett kort personligt brev via vår webbplats:https://dfpstad.se/jobba-hos-oss
Annonsen tas bort när vi hittat rätt personer.
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening www.dfpstad.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
https://dfpstad.se/jobba-hos-oss
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören Arbetsplats
Din Företagspartner Jobbnummer
9503198