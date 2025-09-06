Snickare
Kalla Byggarna AB / Snickarjobb / Botkyrka Visa alla snickarjobb i Botkyrka
2025-09-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalla Byggarna AB i Botkyrka
Snickare som kan jobba själv ständig , kan lösa problem , kan ha kontakt med kund ,kan räkna och ge offert ,B körkort , kan ta jobb ansvaret ,måste ha mins 5 år erfarenhet, kunna jobba säkraste sätt, kan jobba olika adresser, om du har lift kort, hjullastare kort, fall skydd utbildning, det blir bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: cesim04@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalla Byggarna AB
(org.nr 559423-5847) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9495910