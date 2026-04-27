Smed till Göteborgs Stadsteater
Göteborgs Stadsteater AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Stadsteater AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-04-27Beskrivning
Göteborgs Stadsteater arbetar för att ge publiken en varierad repertoar med allt från klassiker och populära komedier till smala, konstnärligt spetsiga och nyskrivna verk. Vårt teaterhus med fyra scener är det största i västra Sverige. Stora scenen och våra mindre, intimare scener ger oss möjlighet att arbeta med olika teaterformat och bidrar med en bred palett för vår repertoar. Göteborgs Stadsteater utgör, tillsammans med Backa Teater och Stora Teatern, Göteborgs Stadsteater AB som är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Tillsammans erbjuder vi invånarna i framför allt staden och regionen teater av hög konstnärlig kvalitet. Arbetet i våra teaterhus kännetecknas av ett nära samarbete över yrkesgränserna och med publiken i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som smed på Stadsteatern jobbar du med att tolka, skapa och genomföra scenografens visioner inom fastställda ramar. Du är en del av dekorverkstan som består av målare, attributmakare, snickare, smed och tapetsör. Vi arbetar gränsöverskridande, vilket innebär att du även jobbar med annan dekortillverkning i nära kontakt med andra yrkesgrupper inom tex rekvisita och scenteknik.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och flerårig erfarenhet som smed, gärna från teater, film, TV eller liknande. Krav finns på kunskaper i MIG och TIG svetsning. Du medverkar vid framtagandet av lösningar, konstruktioner och kalkyler. Meriterande är kunskaper inom konstruktion/hållfasthet, styr- och reglerteknik, mekatronik, pneumatik, maskinbearbetning och vana att arbeta med ritprogram.
Du är en kreativ person och skicklig hantverkare. Du har också hög problemlösningsförmåga och god materialkunskap. Som person är du strukturerad, driven och har god förmåga att arbeta självständigt. Då arbetssättet är projektbaserat, där alla bidrar till att färdigställa en produktion, ställer vi också höga krav på samarbetsförmåga.
Då vi arbetar med både svenska och internationella team behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Körkort är önskvärt. Likaså vana vid att göra kalkyler för arbetet, beräkna arbetstid och göra inköp.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill välkomna dig som vill ha en omväxlande roll med stora möjligheter att utvecklas, till en engagerad arbetsplats i ständig utveckling. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett professionellt och projektorienterat arbete med syftet att skapa och förmedla kvalitativ teater till alla göteborgare.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald i övrigt tillför verksamheten.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tillämpar provanställning.Om företaget
Göteborgs Stadsteater AB är ett helägt bolag av Göteborgs Stad. Bolaget ingår i koncernen Göteborgs Stadshus. Enligt ägardirektivet är ändamålet med bolaget att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolagets uppdrag är att ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Göteborgs Stadsteater AB ska med sina verksamheter även utveckla sina internationella kontakter i samarbete och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, man stärker också evenemangsstaden Göteborg på så vis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stadsteater AB
(org.nr 556016-7875), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackförbundet Scen & Film fackstyrelsen@stadsteatern.goteborg.se Jobbnummer
9876264