Smed inom stålbyggnad sökes!
Montico HR Partner AB / Smedsjobb / Tyresö Visa alla smedsjobb i Tyresö
2026-06-15
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Vill du arbeta i en varierande roll där ingen dag är den andra lik?Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Kundföretaget erbjuder möjlighet att arbeta på ett företag med varierande projekt och god gemenskap. De erbjuder en arbetsplats där engagemang värdesätts och där du får möjlighet att utvecklas inom yrket.
Som smed inom stålbyggnad kommer du att arbeta med tillverkning, svetsning och montage av
stålkonstruktioner. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från verkstadsarbete till
montage ute på plats. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där kvalitet, säkerhet
och samarbete är viktiga delar i det dagliga arbetet.
Arbetstider: Dagtid mån-fre
Start: Enligt överenskommelse
Uppdraget planeras pågå tillsvidare där det finns möjlighet att erbjudas anställning hos kundföretaget.
Vi söker dig som
Som person är du strukturerad, positiv och självgående. Du tycker om att lösa problem. Vi tror att du är en person som tar ansvar för ditt arbete, är noggrann och har ett praktiskt handlag.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och bidrar med en positiv inställning på arbetsplatsen.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av smide och svetsning
Innehar giltiga svetscertifikat
Certifierad för heta arbeten
Har utbildning för arbete med lift
Innehar andra relevanta utbildningar eller certifikat inom området
B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se Jobbnummer
9964304