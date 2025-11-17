Smart Senior söker Media Sales
2025-11-17
Om Smart Senior
Smart Senior är ett modernt techbolag inom det digitala medielandskapet med tydligt fokus på målgruppen 55+ - Sveriges mest köpstarka konsumenter. Medlemmarnas beteenden ligger till grund för säljdrivande, datadrivna kampanjer åt företag inom en rad branscher.
Genom en unik AI-plattform, datadriven performance marketing och avancerade analysverktyg säkerställs att rätt budskap når rätt kund vid rätt tidpunkt. Det skapar tydlig effekt för partners och kunder och gör erbjudandet mycket attraktivt för annonsörer. Bland samarbetspartners finns välkända varumärken som Samsung, Apollo, Apotek Hjärtat, Verisure, Synoptik och Bilprovningen med flera.
Med en skalbar teknisk plattform på plats och en väl beprövad affärsmodell befinner sig Smart Senior i en tydlig tillväxtfas.
Rollen - mediesäljare med möjlighet att växa
Smart Senior söker en ambitiös säljkollega som vill växa tillsammans med bolaget och vara med och driva tillväxten framåt. Tillsammans med CCO och VD blir fokus att skapa nya affärer, utveckla befintliga kunder och maximera potentialen i den AI-baserade annonsplattformen mot målgruppen 55+.
Rollen passar dig som är tävlingsinriktad, relationsskapande och förstår att högt engagemang och aktivitetsnivå genererar fler affärer. Försäljningen bygger på kunskap, förtroende och långsiktiga relationer - och mediesäljaren blir en nyckelperson i den pågående tillväxtresan.
Dina ansvarsområden
Arbeta i CRM för att planera, följa upp och strukturera det dagliga försäljningsarbetet
Daglig prospektering och bearbetning av nya kunder
Uppföljning av potentiella affärer och utveckling av värdet på befintliga kundrelationer
Registrering av ordrar och säkerställande av god uppföljning genom hela säljprocessen
Möten och dialog med beslutsfattare på ledningsnivå, exempelvis VD, försäljningsdirektörer och marknadschefer
Relationer och arbetssätt
Rollen innebär nära kontakt med kunder och partners och stort fokus på långsiktiga relationer. Med konsultativ förmåga tydliggörs nyttan av exponering och kampanjer via Smart Senior - både strategiskt och resultatdrivet.
En del av kundstocken är befintliga nyckelkunder där relationerna ska vårdas och utvecklas, samtidigt som en stor del av arbetet handlar om att driva in nya affärer. God kommunikativ förmåga i både tal och skrift är avgörande.
Kompetensprofil
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna via digitala kanaler
Intresse för digital marknadsföring, medieaffärer och datadrivna lösningar
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Relevant utbildning inom försäljning och/eller marknadsföring är meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning av digitala tjänster, tech-, SaaS- eller licenslösningar är ett plus
Rollen passar både dig som vill ta nästa steg och dig som idag sitter i en större organisation där potentialen inte tas tillvara och du längtar efter mer ansvar, tydligare påverkan och möjlighet att växa - både i karriär och lön.
Varför Smart Senior är en attraktiv arbetsplats
Starkt och lättsålt erbjudande mot en tydligt definierad och mycket köpstark målgrupp (55+)
AI-plattform och datadrivna insikter som ger konkreta resultat och gör säljdialogen affärsnära och relevant
Brett och modernt medieerbjudande: webb, app, nyhetsbrev, push-notiser, sociala medier, stand-alone e-post, webbinarier och partnerskap
Tillväxtresa där du blir en nyckelperson
Publiceringsdatum2025-11-17
I denna rekrytering samarbetar Smart Senior med Talent&Partner.
Skicka din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka din ansökan till: work@talentpartner.se
Rekryteringen avslutas så snart rätt person har hittats - skicka in din ansökan redan idag om nästa steg i karriären är att vara med på Smart Seniors spännande tillväxtresa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
