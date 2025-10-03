SmakSak söker kökspersonal
2025-10-03
Söker du ett spännande och utmanande jobb inom cateringbranschen? Då kan du vara den personen som vi på SmakSak söker just nu! Vi är en framgångsrik cateringfirma som levererar högkvalitativ och välsmakande mat till våra företagskunder. Vi vill nu utöka vårt team med nya medarbetare på timanställning. Anställningen kommer omfatta en deltidstjänst.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av catering och/eller i ett storkök, och som brinner för att leverera mat av hög kvalitet. Du ska ha B körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, vara organiserad, snabb och noggrann samt ha en positiv attityd och en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Som cateringmedarbetare på SmakSak kommer du att ansvara för att förbereda och leverera mat till våra kunder. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra kunder får den högsta kvaliteten och den bästa servicen. Vi erbjuder en stimulerande och utmanande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi är huvudleverantörer till Snälltåget och har leveranser flera gångar dagligen, som skall levereras till tåget och lastas på tåget innan avgång.
Om tjänsten
Som anställd på SmakSak jobbar du huvudsakligen med att förbereda maten i köket, men skall även kunna köra ut med leveranser till kunderna och lasta ombord på Snälltåget. Det är viktigt, att våra anställda kan hjälpa till där det behövs hela vägen runt, som innefattar kök, leverans och lagerarbete.
Vi har varierad arbetstid och du skall kunna jobba både tidig morgon, kvällar och helger.
Om du tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan och CV till thea@smaksakwine.se
idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: thea@smaksakwine.se Arbetsgivare Logistic & Food Malmö AB
Skruvgatan 5
211 24 MALMÖ Körkort
