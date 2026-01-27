Smådjursveterinär till Linköping
Välkommen till att söka ett jobb som legitimerad smådjursveterinär, som kanske även gillar exotiska djur. Vi finns i universitetsstaden Linköping, Sveriges femte största kommun.
ANSÖK PÅ VÅR HEMSIDA HÄR eller via e-post: jobb@ervet.se
Arbetsstart: Snarast
Om oss: ER VETERINÄR är en privatägd smådjursklinik belägen i Linköping, Östergötland. Vår vision är att arbeta nära våra kunder, där personlig service och en god matchning är av största vikt. Vi söker dig som är positiv och engagerad, med en genuin omtanke för både våra patienter och deras ägare. Eftersom vi brinner för vårt arbete och värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder, är det viktigt för oss att hitta rätt person.
Vi har öppet vardagar 8-17 och stängt under kvällar, helger och röda dagar. I nuläget består vårt team av en erfaren veterinär och en djurvårdare nivå 3. Vi erbjuder också hembesök, vilket våra kunder uppskattar mycket. Vi har även flera praktikanter från olika naturbruksgymnasium, så om du gillar att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter är det ett plus.
Nya lokaler: 1 augusti 2025 flyttade vi till nya, fräscha och nyrenoverade lokaler, alldeles intill vår nuvarande klinik. Vi gick från en mindre klinik på 69 kvm till en dubbelt så stor klinik på hela 141 kvm. Vi har även ett förråd på ca 30 kvm. För att möta våra växande behov söker vi nu en ny kollega att komplettera vårt team. Framöver kommer vi att investera i utrustning som röntgen, gasnarkos, tandstensapparat med tandröntgen, ultraljud m.m.. Vi har en trogen kundkrets och har varit verksamma på samma plats i Linköping i 17 år.
Vem söker vi? Vi söker en legitimerad veterinär, gärna med erfarenhet, men vi välkomnar även nyutexaminerade veterinärer. Vi är anslutna till Gröna Arbetsgivare och har kollektivavtal. Eftersom vår klinik är relativt liten roterar vi mellan olika arbetsuppgifter, och eftersom vi behandlar många olika djurslag, kan arbetsuppgifterna variera. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi erbjuder gärna utbildning och stöd för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Vi uppskattar en öppen och kommunicerande arbetsmiljö där du delar med dig av dina erfarenheter och idéer för att utveckla kliniken tillsammans. Vi värdesätter god service och långsiktiga kundrelationer, och ser gärna att du arbetar för teamets bästa och mot gemensamma mål. En viktig egenskap vi söker är att du passar bra in i vårt team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information: Tjänsten avser en heltidstjänst med startdatum enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 31 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Kontaktperson: Erik Ehnvall, Leg veterinär och ägare, Tel 0702-15 37 06
