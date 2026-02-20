Slutprojektörer till två längre vikariat
Två av våra slutprojektörer ska vara föräldralediga, och vi söker nu två personer som vill ta över deras roller under längre vikariat. Vill du utvecklas hos oss under denna period? Hör av dig, vi berättar gärna mer!
Som Slutprojektör arbetar du med framtagning av tillverknings- och monteringsunderlag samt materialspecifikationer till våra fabriker och byggplatser. Du projekterar både standardiserade och avtalsunika småhus i planelementsteknik. Rollen är självständig och innebär många kontaktytor, både internt samt externt med konsulter och byggplatser. Du har ett stort ansvar för att planera och leda projekteringsarbetet för ditt projekt.
Huvuduppdraget är att ta fram underlag som möjliggör produktion och montering av hus i planelementsteknik samt säkerställa att projekteringen följer bolagets processer, lagar och regler.
- Upprätta och publicera produktions- och montagehandlingar för fabriker och byggplatser.
- Ta fram materialspecifikationer i affärssystemet och publicera dem till byggplats.
- Planera och strukturera sina egna arbetsuppgifter under projekteringsfasen.
- Samverka med andra discipliner inom OBOS för att säkerställa helhet och kvalitet.
- Ansvara för avtal och aktiviteter enligt uppsatta projekteringstider.
- Utreda och hantera avvikelser och reklamationer inom egna ansvarsområden.
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning alternativt KY-utbildning
- Erfarenhet av och utbildning inom projektering (CAD)
- Erfarenhet av industriell trähusbyggnation
- God svenska i tal och skrift
Som person är du strukturerad och lösningsfokuserad, du bidrar till teamet med en positiv inställning.
Vi söker dig som är resultatinriktad, engagerad och flexibel. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat och kan driva flera projekt parallellt. Du är lyhörd, prestigelös och relationsskapande samt värdesätter samarbete. Dessutom har du en analytisk förmåga och arbetar kostnadsmedvetet.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista anställningsdag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av en gemenskap med ett tydligt samhällsuppdrag. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger grannskap, möjligheter och framtid.
Vi blickar alltid framåt och ifrågasätter det etablerade. Du får utrymme att tänka nytt, prova och lära. Oavsett om du brinner för teknik, hållbarhet, projektledning eller kommunikation, finns det möjligheter för dig att utvecklas vidare.
Vi tror att vi är bäst tillsammans. Därför arbetar vi över gränserna mellan olika kompetensområden och team, och vi hejar på varandra för att nå gemensamma mål. Du kommer att arbeta med skickliga kollegor som värdesätter kvalitet lika mycket som samarbete, mångfald och inkludering.
Vi är här för att göra en positiv skillnad. Vi har hjärta för kunderna, medlemmarna och samhället omkring oss. Hos oss märker du att ditt arbete betyder något - för fler än bara dig själv.
OBOS är en av Norge och Sveriges ledande bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 600 000 medlemmar. OBOS grundades i Oslo 1929 och erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus, radhus, parhus och flerbostadshus, i stad och på landsbygd.
Koncernen har omkring 2 300 anställda, varav cirka 600 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Nya Hem.
I Sverige utvecklar OBOS bostäder genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Myresjöhus och SmålandsVillan har funnits på småhusmarknaden sedan 1927 respektive 1997 och erbjuder allt från prisvärda instegsprodukter för förstagångsköparen till skräddarsydda och personliga huslösningar. Genom varumärket OBOS bygger vi hela bostadsprojekt med allt från lägenheter till parhus, radhus, kedjehus och villor.
OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom boköpsmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende.
Vi har ett aktivt samhällsengagemang och upp till 10 procent av vinsten i OBOS går tillbaka till samhällsnyttiga ändamål. Vi miljöcertifierar våra bostäder och bygger gärna socialt, grönt och ekonomiskt hållbara trädgårdsstäder. Ersättning
