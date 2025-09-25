SLU söker en lokalstrateg
Avdelningen för infrastruktur
SLU söker nu en lokalstrateg för att forma och utveckla lokalförsörjningsarbetet inom universitetet. Lokalförsörjning är ett strategiskt utvecklingsområde för SLU. Vi söker en nyckelperson som ska bidra till en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjning för universitetet med fokus på kostnadseffektivitet, säker verksamhetsmiljö och god arbetsmiljö. Vi erbjuder ett inspirerande och spännande jobb i en unik miljö. Varmt välkommen med din ansökan!
SLU arbetar aktivt med att skapa attraktiva lokaler och campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att ha moderna, ändamålsenliga och väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter verksamhetens behov.
Om jobbet
Som lokalstrateg vid SLU arbetar du strategiskt och långsiktigt med att utveckla universitetets lokalbestånd. Du har en central roll i att identifiera och möta verksamhetens kort- och långsiktiga lokalbehov. Arbetet omfattar att medverka i prognosarbete, ta fram och analysera ekonomiska underlag, samt att bevaka och rapportera nyckeltal som påverkar lokalanvändningen. Strategen är ansvarig och sammanhållande i arbetet med framtagandet av SLU:s lokalförsörjningsplan.
Rollen är central för vår lokalförsörjningsplanering, med ansvar för universitetets lokalförsörjningsplan. I rollen utreder du lång- och kortsiktiga lokalbehov, gör analyser och utredningar samt bereder underlag för beslut. Du driver universitetets lokalförsörjningsprojekt i förstudieskedet och utvecklar metoder och rutiner för en effektiv lokalförsörjning. I rollen agerar du också som beställare och projektledare för verksamheter vid vissa tillfällen. Tillsammans med nyckelpersoner vid universitetet bidrar du till att utveckla vårt lokalförsörjningsarbete
Du är en viktig länk mellan universitetets olika verksamheter och fastighetsägare för att hitta effektiva lösningar och samplanera lokalbehov. Arbetet omfattar samverkan med många intressenter kring utvecklingsprojekt och framtida fastighetsbehov med både interna och externa kontakter.
En viktig del av rollen är att utvärdera ekonomisk lönsamhet vid ombyggnationer och att följa upp lokaleffektivitet. Du håller dig aktivt informerad om omvärldstrender och behov genom nätverkande och analyser, vilket bidrar till att universitetets lokalförsörjning är modern och ändamålsenlig. Dessutom driver du ärenden relaterade till lokalförsörjning och rapporterar till olika instanser inom universitetet. Du bistår även i förvaltningen och utvecklingen av SLU:s administrativa verktyg för hantering av in- och uthyrning av lokaler. Avtalsuppföljning och avtalsförhandling är en del av uppdraget.
Din bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha
• en relevant akademisk examen alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi anser likvärdig.
• god ekonomisk förståelse
• minst 3 års erfarenhet av strategisk lokalförsörjning och fastighetsfrågor.
• grundläggande kunskaper i kommersiell hyresrätt
• upphandlings- och förhandlingsvana
• god kommunikationsförmåga
• kunskap att uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och i skrift
• god kännedom om och intresse för miljöfrågor och hållbart byggande
• grundläggande kunskaper inom byggkonstruktion
Dessutom är
• förmåga att utrycka sig muntligt och skriftligt på engelska meriterande
• erfarenhet ifrån universitetssektorn meriterande.
Resorn förekommer inom tjänsten och därför är innehav av B-körkort ett krav.
Som person är du självgående, strukturerad och tar ansvar. Du kan planera ditt arbete och prioritera rätt i olika situationer. Du gillar att ta tag i oförutsedda situationer och lösa eventuella problem. Du gillar människor och kan lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du har också ett ekonomiskt tillvägagångsätt och arbetar utifrån affärsmässiga principer. Du är bra på att samarbeta och få andra att arbeta mot samma mål. Då jobbet många gånger är av teknisk karaktär är det viktigt att du förstår och är intresserad av teknik och tekniska lösningar. Viktigast är dock att du har rätt profil för tjänsten varför vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetens stödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr.
Enheten lokaler och projekt har i uppdrag att utveckla och anpassa lokaler och campusområden för SLU:s verksamheter på kort och lång sikt. Enheten ansvarar även för hyresadministration, hyresavtalshantering och förhandlingar, markarrenden, studentbostäder samt Ultunas botaniska park. Enheten består idag av enhetschef/projektchef, strateg, lokalplanerare, projektledare, fastighetsekonom, utemiljökoordinator, trädgårdsmästare och campusutvecklare. Enheten är representerad i Ultuna och i Alnarp.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala, campus Ultuna
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.
Projektchef
Anna Lidvall Gräll anna.lidvall.grall@slu.se 018-672078 Jobbnummer
9526809