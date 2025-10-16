Slipare sökes till en verkstadsföretag
Wikan Personal AB / Smedsjobb / Trelleborg
2025-10-16
Nu söker vi en erfaren slipare till ett verkstadsföretag i TrelleborgPubliceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av, i samarbete med svetsare och maskinoperatörer, att:
• Slipning och efterbearbetning av plåtdetaljer
• Kontroll av ytkvalitet och mått
• Underhåll av sliputrustning
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av slipning inom industri eller verkstad
• Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god fysik och gillar ett praktiskt arbete
• Behärskar svenska i tal och skrift
Information och kontakt
För mer information kontakta Sebastian Strömberg på 0721-83 99 85
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
