Slipare/polerare
Vi söker en noggrann och ansvarstagande slipare/polerare till en av våra kunder i Skogås. Du kommer arbeta med manuell slipning och polering av rostfria detaljer, där kraven på yta och precision är höga. Arbetet sker i nära samarbete med produktionen och är en viktig del i att säkerställa att våra produkter uppfyller kundernas kvalitetskrav.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har god känsla för finish och kvalitet, samt gillar att se resultatet av ditt hantverk.Dina arbetsuppgifter
• Slipning och polering av rostfria detaljer med handverktyg
• Kvalitetskontroll av ytor och färdiga produkter
• Enklare underhåll av verktyg och utrustning
• Samarbete med operatörer, svetsare och produktionsledning
De önskar ha in en person omgående och vi ser gärna att du som ansöker har möjlighet för en tidig start.Om företaget
Företaget är en mekanisk verkstad med specialisering inom legotillverkning och precisionsbearbetning i metall. Företaget levererar komponenter med höga kvalitetskrav till bland annat livsmedels- och medicinteknisk industri, där noggrannhet och finish är avgörande.ProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av industriellt arbete eller liknande praktiskt yrke
• God noggrannhet och öga för detaljer
• Förståelse för vikten av kvalitet och renhet inom livsmedels- eller medicinproduktion
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av slipning/polering i rostfritt
• Erfarenhet från verkstad, metallbearbetning eller finmekanik
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
