Slipare/Lackerare
2025-12-19
Publicering sdatum2025-12-19
Tullinge Lack är ett etablerat företag inom lackeringsbranschen sedan 1996, med verkstad i Tullinge. Vi är experter på sprutlackering av trä- och metalldetaljer, och erbjuder helhetslösningar för luckor, fronter, dörrar och möbler. Dessutom säljer vi nya luckor och kompletta köksmoduler till både privatpersoner och företag. Vår styrka är kvalitet, noggrannhet och ordning - något våra kunder verkligen uppskattar.
Som Slipare/Lackerare hos Tullinge Lack blir du en del av ett engagerat team på fyra personer under ledning av vår lagbas, som ansvarar för planering och ordning i verkstaden. Arbetet sker på plats i vår verkstad i Tullinge, där du hanterar många olika arbetsordrar varje dag - både nya och uppföljningar från gårdagen.
Du arbetar med förberedelse av material inför lackering, slipning, spackling och enklare reparationer av luckor och fronter. I rollen ingår även att fylla i arbetsordrar, kontrollera att allt material stämmer och säkerställa att ytan är redo för lackering. För rätt person med erfarenhet finns möjlighet att hjälpa till med själva lackeringen vid behov.
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarskänsla och en konstnärlig blick för detaljer.
Som Slipare/ Lackerare kommer du bland annat:
Gå igenom och följa arbetsordrar - kontrollera antal och material
Slipa och spackla luckor samt plugga hål vid behov
Reparera mindre skador på träytor
Kontrollera ytfinnish innan lackering påbörjas
Fylla i arbetsordern med uppgifter om antal spacklade hål och ytskikt
Säkerställa att rätt prisnivå och behandling är angiven (t.ex. fabrikslackerat, handmålat eller rent trä)
Hjälpa till med lackering vid behov, inklusive blandning av färg.
Placera föremål i tork- och varmrum efter lackering och säkerställa renlighet i lackeringsrummet
Arbeta säkert med skyddsutrustning, munskydd och skyddskläder
Ansvarsområden
Du ansvarar för att varje moment genomförs professionellt, med fokus på ordningsinne, säkerhet och kvalitet. Du följer arbetsordrar och effektiviserar ditt arbete för att minimera problem, skapa effektiva arbetsflöden men samtidigt upprätthålla kvalitet.
Önskad Profil:
Svenska i tal och skrift
Fysiskt frisk och trivs med praktiskt arbete
Noggrann och ordningsam
Trivs med monotona arbetsmoment och kan hålla fokus över tid
Händig och lösningsorienterad
Du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att se vad som behöver göras. Arbetet kan vara monotont och fysiskt, så du bör trivas med praktiska uppgifter och ha god fysisk kondition. Du är händig, har känsla för ytor och finish, och tycker om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete.
Meriterande om du:
Erfarenhet av kökslackering eller renovering som innefattar slipning och spackling
Erfarenhet av färgblandning och lackeringsarbete
Varför jobba hos Tullinge Lack?
Du blir en del av ett familjärt team med stort yrkesstolthet
Du ser resultatet av ditt arbete - varje dag
Du får arbeta med kvalitet i fokus, i en verksamhet med stabil efterfrågan
Start: Så snart som möjligt
Arbetstider: Måndag-torsdag 06:30-15:30 (30 min lunch), fredag 06:30-12:45 (15 min rast)
Placering: Verkstaden i Tullinge och ute hos kund
Anställningsform: Tillsvidare, heltid med 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Tillväxt Botkyrka AB (org.nr 559158-0732)
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
