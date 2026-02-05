Skyddsvakt / Hundförare till Securitas Linköping
2026-02-05
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Har du ett stort hundintresse och vill kombinera detta med ett samhällsviktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt? Skyddsvakter har en central roll i att upprätthålla säkerheten vid Sveriges mest samhällskritiska platser, som militära anläggningar, myndigheter och energiverk. Dessa objekt är avgörande för samhällets funktion och måste skyddas mot hot som intrång, sabotage och otillåten dokumentation.
Securitas söker nu beväpnad hundförande skyddsvakter för heltidstjänst. I rollen arbetar du tillsammans med din hund för att motverka obehöriga invid och inom skyddsobjekt. Tjänsten passar dig som har ett starkt hundintresse och vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
Arbetet som hundförare är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Som hundförare på Securitas får du möjlighet till regelbundna hundträningar tillsammans med vår hundenhet och instruktör.
Anställning: Tjänsten är en heltidsanställning.
Arbetstider: Arbetet sker natt.
Placering: Skyddsobjektet är placerat inom Linköpings tätort, vilket innebär god tillgänglighet till kollektivtrafik. Möjlighet till parkering finns i vid arbetsplatsen.
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Meriterande om du
Giltig utbildning som civil eller militär skyddsvakt
Har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
Giltig utbildning i handhavande av skjutvapen (HAS)
Säkerhetsprövning
Som en del av rekryteringsprocessen genomgår du en säkerhetsprövningsintervju, i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning. För att kunna erbjudas anställning krävs att du blir godkänd i säkerhetsprövningen, inklusive en bedömning av din personliga lämplighet och lojalitet.
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson Henrik Karlsson: henrik.karlsson@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson Michael Berglund: michael.berglund@securitas.se
Tjänsten är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 22 februari.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Securitas Sverige AB
582 73 LINKÖPING Körkort
