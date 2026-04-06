Skyddsrumstekniker
Emploid AB / Betongarbetarjobb / Malmö Visa alla betongarbetarjobb i Malmö
2026-04-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
Publiceringsdatum2026-04-06Om företaget
Skyddsrumsspecialisten är Sveriges största koncern i branschen! Deras vision är att skydda fastighetsägaren i fredstid och civilbefolkningen i krigstid. Tack vare oss har Sverige fungerande skyddsrum. I den här rollen bidrar du till Sveriges totalförsvar och samtidigt ha ett fritt, omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Hos Skyddsrumsspecialisten får du intresserade och engagerade ledare, kompetenta medarbetare och en god sammanhållning som är rikstäckande. Vi erbjuder dig möjligheten till personlig utvecklings samt att få påverka ditt arbete tillsammans med flera arbetslag.
Om rollen
Som skyddsrumstekniker arbetar du med mindre underhåll och justeringar såväl som med större skyddsrumsentreprenader. De flesta uppdrag föregås av ett besiktningsprotokoll och sker ute hos kund. Du att ha en viktig roll i att säkerställa installationer och montage genomförs med hög kvalitet och att kunden får ett professionellt bemötande genom hela processen. Rollen är praktisk och varierande där du kombinerar montagearbete med service och problemlösning.
Du arbetar ute på uppdrag, både självständigt och med kollega, med frihet under ansvar som en naturlig del av vardagen. Samtidigt är du en del av ett sammansvetsat team där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Dagen börjar vi alltid 06:45 och avslutas 16:00 på kontoret i Malmö.
Om dig
Vi söker dig som har intresse och erfarenhet av hantverksarbete i någon form. Du är praktiskt lagd och inte minst, lösningsorienterad. Då arbetet oftast sker ute hos kunden ställer vi krav på att du har en utvecklad servicekänsla och social förmåga. Arbetet är fysiskt krävande. Du trivs i en roll där tempot stundtals är högt och där du behöver kunna hantera flera projekt parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet. Eftersom du arbetar nära ett mindre team är det viktigt att du är lyhörd, samarbetsvillig och kommunikativ. Du bidrar till en öppen och prestigelös arbetsmiljö där man stöttar varandra och delar kunskap. Samtidigt är du trygg i dig själv och vågar fatta beslut, driva frågor framåt och ta ansvar för dina projekt.
Följande är krav för tjänsten:
• Svenskt medborgarskap
• Ej dömd för brott
• Ej under ekonomisk utmätning
• Ej pågående eller tidigare missbruk
• B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Resor: Resor och övernattning kommer att förekomma
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-16:00 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Belastningsregisterutdrag kommer att genomföras. Provanställning tillämpas.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Sångleksgatan (visa karta
)
215 79 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyddsrumsspecialisten
9838218