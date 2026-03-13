Skrovkonstruktör
2026-03-13
Skrovkonstruktör
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som konstruktör för fartygsskrov kommer du att ingå i team som arbetar med konstruktion beräkningar och analyser. Du kommer att utveckla fartygsskrov i stål och i komposit. Uppgifterna innebär att du kommer att arbeta med allt från ide till produktunderlag. Du kommer att arbeta självständigt men måste på ett kreativt och konstruktivt sätt interagera tvärfunktionellt i utvecklingsprojekten med beräkningsingenjörer andra konstruktionsavdelningar, produktion och inköp. Tjänsten innebär såväl interna som externa kontakter. Arbetet utförs i Aveva Marine, Aveva E3D, Creo och Nauticus.
Vi söker dig som är lösningsorienterad med ett gediget intresse för både människor och teknik. Du kommer att arbeta med stort eget ansvar både självständigt och i projektform varför god kommunikations- och initiativförmåga är viktiga egenskaper. Du ser logiska samband, är analytisk, pragmatisk och har ett gott omdöme. Du är strukturerad, ansvarsfull och kan driva dina arbetsuppgifter med integritet och på ett övertygande sätt. Du behöver också ha god förmåga att planera, organisera och dokumentera ditt arbete på både kort och lång sikt.
Som person är du nyfiken och läraktig, villig att utvecklas och växa i din roll allteftersom kraven kommer att öka.
* Några års arbestlivserfarenhet inom konstruktion
* Kandidat/magisterexamen inom produktutveckling, eller utbildning inom marinteknik, naval architecture eller maskinteknik som civilingenjör eller motsvarande "Master-degree"
Meriterande
* Kunskaper inom skeppsbyggnad/fartygskonstruktion
* Erfarenhet av att leda mindre grupper och ledarutbildning
Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Stationeringsort är Karlskrona.
Tjänsteresor förekommer, körkort är ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
