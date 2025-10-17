Skötselarbetare
Trelleborgs kommun,Tekniska serviceförvaltn, Stadsmiljöavd, Drift Underhåll / Trädgårdsanläggarjobb / Trelleborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Trelleborg
2025-10-17
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun,Tekniska serviceförvaltn, Stadsmiljöavd, Drift Underhåll i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen är en avdelning inom tekniska serviceförvaltningen, som ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.
Vidare ansvarar avdelningen för skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön, samt skötsel och tillsyn av kommunens naturområden. I stadsmiljöavdelningen ligger också ansvaret för teknisk projektering vid utvecklande av kommunen, samt planering och genomförande av projekt inom tekniska serviceförvaltningen. Inom stadsmiljöavdelningen arbetar vi för att hålla en god service gentemot invånare, verksamhetsutövare och besökare i kommunen.
På enhet drift och underhåll har vi nu fått utökat uppdrag avseende markskötsel av våra kommunala fastigheter som skolor, förskolor och äldreboende och söker nu skötselarbetare till vår nya sektion.
Vill du vara med att starta upp vår nya skötselgrupp, har ett stort intresse av markskötsel och vill bidra till en attraktiv utemiljö i Trelleborgs kommun, kan detta vara jobbet för dig.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar storskalig drift och skötsel av utemiljön vid våra kommunala fastigheter. Det innebär bland annat drift av lekplatser, häckklippning, beskärning av träd, arbete med manuell och maskinell ogräsbekämpning, plocka skräp, tömma papperskorgar mm.
Du trivs med och klarar av ett fysiskt krävande arbete utomhus i alla väder. Inom enheten drift och underhåll stöttar vi varandra i det dagliga arbetet samtidigt som vi arbetar med tydliga ansvarsområden.
I ditt arbete kommer du att få stöd av sektionschef.
Det kan eventuellt förekomma arbete på obekväm arbetstid.Kvalifikationer
För tjänsten som skötselarbetare söker vi dig som har två års yrkeserfarenhet av arbete inom skötsel av utemiljö. Då du i ditt dagliga arbete kommer att kommunicera med såväl kollegor och medborgare, ta del av instruktioner och rutiner som gäller för arbetet och arbetsplatsen m.m behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i både i tal och skrift. B-körkort för manuellt växlad bil, är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har en relevant utbildning för tjänsten som skötselarbetare, exempelvis inom grönyteskötsel och trädgårdsanläggning och erfarenhet av att framföra åkgräsklippare i offentlig utemiljö eller andra förekommande anläggningsmaskiner. Det är även meriterande om du har växt- och maskinkunskap samt utbildning för lift, motorsåg och röjsåg.
Som skötselarbetare behöver du vara den som trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i ett team. Du behöver ha en god förmåga att kunna se vad som behöver göras, där du tar egna initiativ, är noggrann och tar ansvar för ditt arbete. Din goda kommunikativa förmåga gör att du skapar och bygger goda relationer med kollegor och även i din kontakt med kommunens verksamheter, invånare och besökare. Med din goda samarbetsförmåga skapar du tillit och förtroende, där delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är en person som är öppen för att ta emot andras kunskap och erfarenhet och bidrar till en god arbetsmiljö på din arbetsplats.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun,Tekniska serviceförvaltn, Stadsmiljöavd, Drift Underhåll Kontakt
Björn Engqvist 0410734303 Jobbnummer
9562590