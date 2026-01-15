Skötare/undersköterska
2026-01-15
Psykiatriska kliniken, Mottagning 1, Värnamo sjukhus
Är du lyhörd och relationsskapande med viljan att göra något viktigt på riktigt? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet på psykiatriska kliniken i Värnamo vara något för dig! Välkommen med din ansökan.
Rollen som skötare/undersköterska
Du kommer arbeta med provtagning och uppföljning av patienter vid vår provtagningsenhet och litiummottagning. Du planerar till stor del själv dina arbetsdagar och kallar patienter för provtagning samt utför patientadministrativa uppgifter som exempelvis att skicka prover, lägga bevakningar i vårt journalsystem m.m. Tjänsten består till stor del av administrativt arbete.
En viktig del i ditt arbete blir att stödja våra patienter i samarbete med jourmottagningen och resten av kliniken. Samverkan med olika interna och externa partners blir också en del i din roll. Det finns också möjlighet att arbeta med utveckling av verksamheten tillsammans med kollegor.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, med startdatum enligt överenskommelse. Arbetet innebär dagtid måndag tom fredag.
Din blivande arbetsplats
Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region. Våra huvuduppdrag är folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Vi är länets största arbetsgivare med ca 11000 anställda inom ett hundratal yrken.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Med målsättning "jämlik psykiatri" arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på psykiatriska kliniken i Värnamo:
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på psykiatriska kliniken i Värnamo:
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska med erfarenhet av att utföra provtagningar. Har du erfarenhet och kunskap från arbete inom specialistpsykiatri ses det som positivt.
Du har empatisk förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du en person som arbetar självständigt och strukturerat och har lätt för att anpassa dig och vara flexibel utifrån rådande omständigheter. Du har intresse för att utveckla den specialistpsykiatriska vården. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett trivsamt arbete där du får vara med i utvecklingen av den personcentrerade vården. Det finns goda möjligheter till handledning och kompetensutveckling. Vi är ett gott team där förmågan till samarbete likväl som självständigt arbete värderas högt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Annie Jonsson som du når på telefon
010 244 9766 eller mail annie.jonsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 6 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
