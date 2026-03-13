Skötare till BUP-mottagningen
2026-03-13
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete.
Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken strävar vi efter ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är i dagsläget inne i en utvecklingsfas där vi tillsammans får möjlighet att påverka och utforma framtidens barnpsykiatri. Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande arbetsplats med ett viktigt uppdrag och kollegor som har stor professionalitet och kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Som skötare på BUP-mottagningen är du en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa trygg och tillgänglig vård för barn, ungdomar och deras familjer.
I rollen ingår att bemanna vår TeleQ-funktion där du tar emot inkommande samtal, gör initiala bedömningar och hänvisar vidare vid behov. Du är också delaktig i mottagningens akuta uppdrag, vilket kan innebära att ta emot och stödja patienter och familjer i mer brådskande situationer i samarbete med övriga professioner i teamet.
En del av arbetet består även av administrativa uppgifter såsom att menpröva journaler inför utlämnande av handlingar.
Arbetet sker i nära samarbete med mottagningens olika yrkesgrupper.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av skötare och administratörer. Gruppen har ett nära samarbete i det dagliga arbetet och ansvarar för flera av mottagningens gemensamma funktioner.
Arbetet sker i nära samverkan med hela mottagningen, där du har kontakt med olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, psykologer, läkare och kuratorer. Tillsammans bidrar vi till att skapa en välfungerande verksamhet och ett gott stöd för barn, ungdomar och deras familjer.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska och vill arbeta inom barnpsykiatrin. Vi ser gärna att du har KY- eller yrkeshögskoleutbildning i psykiatri alternativt examen från omvårdnadsprogrammet med inriktning mot psykiatri.
Har du erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller med barn och ungdomar är det meriterande.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Vi söker dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
