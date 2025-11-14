Skötare - semestervikariat 2026
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-11-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vi söker nu undersköterskor/skötare som vill arbeta inom den vuxenpsykiatriska slutenvården i sommar!
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus.
NU-sjukvården består av NÄL i Trollhättan som är ett komplett akutsjukhus, Uddevalla sjukhus som är ett avancerat sjukhus för planerad specialistvård samt Brinkåsen i Vänersborg som har en toppmodern vårdmiljö för psykiatrisk slutenvård. Patientbredden gör arbetet spännande och varierande.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. I NU-sjukvården har du det mesta inom räckhåll.
Att arbeta hos oss
På psykiatriska akutmottagningen är det fokus på det akuta omhändertagandet och akuta bedömningar. I NU-sjukvårdens slutna psykiatriska vård är patienten inlagd för vård, dygnet runt. Som anställd hos oss arbetar du antingen på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) eller på Brinkåsen i Vänersborg.
En viktig del i ditt arbete är att tillsammans med dina kollegor ha en stöttande funktion och upprätthålla en god arbetsmiljö att samverka i.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vård- och Omsorgsprogrammet eller motsvarande. Din personliga lämplighet värderas högt och vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Vidare ser vi gärna att du är en trygg person som har förmåga att lyssna och förstå, bemöter människor med respekt och eftertänksamhet samt har ett omvårdandsfokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Våra avdelningschefer intervjuar och anställer fortlöpande under hela ansökningstiden. Vi vill därför att du söker redan nu!
Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål, men det är i huvudsak verksamhetens behov som styr var du blir placerad.
Vi vill att du bifogar dina betyg/examensbevis från vård- och omsorgsprogrammet i din ansökan. Har du en pågående utbildning som sjuksköterska eller läkare? Då vill vi att du bifogar betyg/studieintyg från dina pågående studier.
NU-sjukvården är en verksamhet som bedriver vård dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5065". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri Kontakt
Eva Berg, Avd.chef VUP akutmottagning 010-4350411 Jobbnummer
9604489