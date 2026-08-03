Skönhetsterapeut
Wardau Rådberg, Sofi / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du utvecklas inom den moderna estetiska branschen och arbeta på en klinik där vidareutbildning är en självklar del av arbetet? Då kan du vara den vi söker!
Blanka Kliniken är en etablerad skönhetsklinik på Södermalm i Stockholm. Vi erbjuder ett brett utbud av hudvårds- och estetiska behandlingar och söker nu en engagerad och serviceinriktad skönhetsterapeut som vill växa tillsammans med oss.
Vi söker dig som är utbildad, helt eller delvis, inom spa- och hudterapi. Har du ett genuint intresse för hudvård, kundbemötande och vill utvecklas inom avancerade estetiska behandlingar är detta en tjänst för dig. Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och viljan att lära.
Du kommer inledningsvis att arbeta med LPG-behandlingar och klassiska ansiktsbehandlingar. I takt med att du utvecklas erbjuder vi en omfattande intern utbildning inom våra övriga behandlingar, bland annat IPL, Picosecond Laser, HIFU 12D, Plasma Pen, Microneedling och kemiska peelingar. Hos oss finns goda möjligheter att utveckla din kompetens och arbeta med den senaste tekniken inom estetisk hudvård.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, social och har ett professionellt bemötande. Du tycker om att arbeta med människor, är positiv, flexibel och vill bidra till en hög servicenivå och en trivsam arbetsmiljö.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med modern utrustning, kontinuerlig intern utbildning, utvecklingsmöjligheter och ett engagerat team där kvalitet och kundupplevelse alltid står i fokus.
Placering: Södermalm, Stockholm
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: rekrytering@blankaklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wardau Rådberg, Sofi Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
10020231