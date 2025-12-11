Skolvaktmästare Issr
Stockholms kommun / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
The International School of the Stockholm Region is a publicly funded international school which exists primarily to serve the educational needs of the transient and/or international community of Stockholm.
The school runs the International Baccalaureate's curricula. The Primary Years Program (PYP) is offered to students from 5-11 years of age, the Middle Years Program (MYP) is offered to students from 11-16 and the Diploma Program (DP) is available for students from 16-19 year of age. The school's language of instruction is English for all subjects. At ISSR, students can receive an internationally recognized education in English from 5 to 19 years of age in one location in the center of Stockholm. The teachers at ISSR are qualified and experienced educators. Teachers and staff take part in the wide range of professional development resources and activities offered by the International Baccalaureate Organization (IB). ISSR offers Fritids (After School Care) before and after school.
Din roll
I rollen som skolvaktmästare är du en viktig del i den dagliga driften och för att trivas rollen behöver du vara flexibel, kunna samarbeta med många personer, både i vårt serviceteam, med elever och lärare samt externa leverantörer och hantverkare. Du kommer i rollen som skolvaktmästare vara personal och elever behjälplig i den dagliga driften, allt från att öppna elevskåp, leverera material och beställningar till olika klassrum, hämta paket, möblera klassrum eller andra allmänna ytor för olika evenemang.
Du är ansvarig för att åtgärda mindre fel i skolans lokaler och på skolgården, rapportera in fel till SISAB som är ansvarig för fastigheten. Du kommer att ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet samt i samarbete med skolledning genomföra årliga skyddsronder.
Vaktmästare är kontaktperson för både interna och externa samarbetspartners, exempelvis hyresvärden, hantverkare och skolans städföretag. Du ansvarar även för att organisera ommöbleringar och omflyttningar vid behov, samt inventering av möbler och utrustning. Du ansvarar även för in/utlämning av nycklar, beställning av diverse material samt ta emot leveranser och varutransporter samt göra inköp och hämta paket och annat som hör vaktmästeriets ansvarsområden till.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
vara personal och elever behjälplig och tillhanda service under skoldagen
åtgärda fel och brister i skolans lokaler och göra mindre underhåll av skolans fastighet och vid behov göra felanmäla till SISAB
ta emot leveranser och distribuera detta arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet se över teknisk utrustning, tex kopiatorer och felanmäla vid behov samt verka som kontaktperson för både interna och externa samarbetspartners ommöbleringar och omflyttningar, beställning av diverse material ansvara för utlämning och avstämning gällande nycklar ansvara för öppning och/eller stängning av skolan
Din kompetens och erfarenhet
Skolvaktmästaren är en central och viktig person på skolan. Då uppdraget är mångfacetterat behöver du som sökande vara flexibel och ha god förmåga att arbeta självständigt, ha hög servicekänsla och kunna samarbeta med andra.
Du behöver även ha en god förmåga att på egen hand initiera och genomföra förbättringar.
Du ska kunna arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har även god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal, interna och externa samarbetspartners.
Du som söker tjänsten trivs med att arbeta med ungdomar. Genom ditt goda bemötande och servicekänsla kommer du att vara förebild för skolans elever.
Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som skolvaktmästare
Lägst gymnasial utbildning
Goda kommunikativa färdigheter: behärska svenska i tal i skrift, samt kunna kommunicera på engelska då skolan har engelska som sitt undervisnings- och arbetsspråk
Vana av att hantera lås- och larmsystem
Kunskap och erfarenhet av arbete med brandskydd, egenkontroller, arbetsmiljöronder och riskbedömning
Systematiska arbetsmiljöarbete samt SBA
Grundläggande kunskaper i digitala kommunikationsverktyg
Kan också vara meriterande
Kunskap i Agresso och Office-paketet
Erfarenhet av AV
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-11Övrig information
Tjänsten är ett vikariat med eventuell förlängning
Tjänsten är en deltidstjänst, idag på 80%, kan eventuellt utökas till heltid under vårterminen
Vi erbjuder friskvårdsbidrag
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7093". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Issr Kontakt
Katharina Granslätt katharina.granslatt@edu.stockholm.se 08-50833334 Jobbnummer
9639502