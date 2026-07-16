Skolspyskolog
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa / Psykologjobb / Skövde Visa alla psykologjobb i Skövde
2026-07-16
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I rollen blir du en del av sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år.
Vill du använda din psykologkompetens där den gör verklig skillnad? Hos oss blir du en viktig del av barn- och elevhälsan och arbetar nära elever, vårdnadshavare och skolans professioner för att främja barns och ungas utveckling, lärande och psykiska hälsa. Barn- och elevhälsan är en HBTQI-certifierad verksamhet. Vår ambition är att HBTQI-kompetens lägger grunden för en kultur där alla är trygga att utforska och uttrycka vem en är och skapar förutsättningar för hälsa och lärande.
Vi söker nu en skolpsykolog som vill bidra med specialistkunskap i en verksamhet där samverkan, förebyggande arbete och elevens bästa står i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog arbetar du främst konsultativt och hälsofrämjande tillsammans med skolornas elevhälsoteam. Du bidrar med psykologisk kompetens i frågor som rör elevers lärande, utveckling och psykiska hälsa.
Arbetet innebär bland annat att:
• genomföra psykologiska utredningar och bedömningar
• ge konsultation och handledning till skolledning, elevhälsopersonal och pedagoger
• medverka i elevhälsoteamens arbete
• bidra med psykologisk kompetens i skolutvecklingsfrågor
• stödja arbetet med tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser
• samverka med vårdnadshavare samt externa aktörer såsom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Du blir en del av barn- och elevhälsans psykologgrupp där kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och professionell utveckling är en självklar del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
• är legitimerad psykolog
• har god kunskap om barns och ungas utveckling och psykiska hälsa
• har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samverkan med andra professioner
• är analytisk, strukturerad och har ett konsultativt arbetssätt
• har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri eller habilitering.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där elevens bästa står i centrum. Du får engagerade kollegor, ett viktigt samhällsuppdrag och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att varje barn och elev ska lyckas, utvecklas och må bra!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Kontakt
Enhetschef barn- och elevhälsa
Henrietta Ryberg henrietta.ryberg@skovde.se +46500498315 Jobbnummer
10004187