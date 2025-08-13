Skolsköterska, Österbyskolan
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Österbyskolan är en F-9 skola med cirka 420 elever. Vi är en innovativ skola där samarbete med kollegorna prioriteras, våra rektorer är närvarande i verksamheten och delar vår vardag. Österbyskolan ligger mitt i centrum, med närheten till naturen. Vi har simhall och sporthall i anslutning till skolan. Vill du jobba i en stimulerande och trivsam arbetsmiljö? Då hoppas vi få välkomna dig till oss!Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss så ingår du i vår elevhälsa tillsammans med specialpedagoger, SYV och kurator. Du kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsan på skolan men också med kommunens övriga skolsköterskor. För att ta sig till skolan finns en smidig och väl fungerande kollektivtrafik från övriga orter i kommunen, samt från Uppsala. Du jobbar förebyggande och hälsofrämjande med arbetsuppgifter som:
* Hälsosamtal med elever
* Vaccinationer
* Nätverksträffar med övriga skolsköterskor i kommunen
Vi erbjuder ett välutrustat mottagningsrum, ett inkluderande arbetslag samt möjligheter till kollegial utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en god IT-vana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av skolhälsa, samt besitter kunskaper i Prorenata.
När vi jobbar med människor är ingen dag den andra lik och din förmåga att anpassa dig till nya omständigheter är en tillgång i jobbet som skolsköterska. Vi ser gärna att du i din roll som skolsköterska är ansvarstagande och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är även en engagerad person, som arbetar efter mål och visar entusiasm för att uppnå dessa.
Känner du dig träffad? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi ser framemot att träffa dig!
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
