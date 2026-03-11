Skolsköterska åk 4-9!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Skolsköterska åk 4-9 till IES Årsta
Internationella engelska skolan Årsta är en grundskola bestående av 530 elever och är en del av Internationella skolan AB (IES) som idag består av 46 grundskolor över hela landet. I över 30 år har IES gjort stor skillnad för våra elever. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever. Centrala elevhälsans medicinska insats på IES består av MLA, samordnande skolsköterskor samt resurssköterskor som arbetar i nära samarbete med skolsköterskor på skolorna. Från centrala EMI erbjuds bl.a introduktionen av nyanställda, nätverksträffar och utbildningar löpande samt nära tillgänglighet för stöd och frågor.
Som skolsköterska arbetar man i nära samverkan med övriga funktioner i IES Elevhälsoteam, samt med ledning, lärare, mentorer, och elevresurser.
Tjänsten riktar sig främst till elever i mellan- och högstadiet och omfattar sedvanliga arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer, såsom: hälsosamtal och hälsokontroller, öppen mottagning för elever, läkarmottagning, vaccinationer samt förebyggande och hälsofrämjande arbete på grupp och organisationsnivå.
Som skolsköterska på skolan samarbetar du med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Samverkan med kommuner och andra instanser samt kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av arbetet.
Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom: barn- och ungdom, distriktssköterska, eller skolsköterskeprogrammet. Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa.
Är flexibel, engagerad och initiativtagande.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Brinner för hälsofrämjande arbete i och utanför skolan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Heltid (100%) dagtid. Semestertjänst. Tillträde augusti 2026.
Arbetsgivarens kontaktperson: recruitment.arsta@engelska.se
Medicinskt ledningsansvarig läkare: jenny.askerud@engelska.se
Samordnande skolsköterska Region Central: anna.jansson@engelska.se
Övrigt: Intyg om legitimation och behörighetsgivande examen ska bifogas ansökan. Registerkontroller görs i samband med anställningen. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
