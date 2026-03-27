Skolsköterska
Lärandegruppen i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-03-27
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärandegruppen i Sverige AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Huddinge
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
På Lärande Grundskola vill att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop - precis som det gör i verkliga livet. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Vi söker dig som är skolsköterska
Vi söker dig till på Lärande Grundskola Fresta i Upplands Väsby, en F-5 skola med ca 300 elever. Vår skola ligger i ett naturskönt lugnt område i byn Fresta. Som skolsköterska hos oss kommer du att arbeta som en del av elevhälsans team utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.
Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande hos våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för dess studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs och barns bästa.
I rollen som Skolsköterska ingår att:
• Genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt konsultationer med elever.
• Bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå.
• Samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.
Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam. Vi jobbar med modellen elevhälsomöte (EHM) vilket syftar till att elevhälsan och pedagogerna ska ha ett gemensamt forum för elevhälsoarbetet och för att ha fokus på en främjande skolutveckling.
Vi är ett EHT-team som arbetar med ett öppet och inbjudande klimat och där vi värnar om varandras olika professioner i vårt arbete. Skolsköterskans roll är central och bidrar i hög grad till att skapa en helhetsbild över den enskilda eleven men också i det främjande och förebyggande arbetet på gruppnivå. Det finns ett väl etablerat nätverk för våra skolsköterskor i koncernen som leds av vår MLA och de har regelbundna träffar, hon finns också som personligt stöd vid behov.Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• sjuksköterskelegitimation och en färdigställd vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska.
• tidigare erfarenhet från elevhälsa inom grundskola är meriterande.
• lätt för att samarbeta
Vi ser att du är:
• skicklig på att etablera kontakter med både barn och vuxna.
• självständig och självgående i ditt arbete
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Vi planerar för att tjänsten kommer att omfatta 70% och vi kan tillsammans komma överens om hur tiden fördelas över veckan.
För att skapa trygghet och ge alla barn likvärdiga förtsättningar för att lära för framtiden arbetar vi konceptuellt enligt en gemensam modell inom Lärandes förskolor och grundskolor. Vi kallar den Lärandemodellen. Den utgör basen för dig och dina kollegor i ert gemensamma uppdrag.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9635". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärandegruppen i Sverige AB
(org.nr 556765-4529) Arbetsplats
Lärande Grundskola Fresta Kontakt
Rektor
Katarina Nordberg katarina.nordberg@larandegrundskola.se 0708415538 Jobbnummer
9823296