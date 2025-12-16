Skolsköterska
Södertälje kommun / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2025-12-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Skolsköterska till Viksbergskolan
Viksbergskolans omtyckta skolsköterska ska nu flytta vilket möjliggör för dig att bli vår nya skolsköterska.
• Vill du arbeta på en F-6 skola som startades 2018 och som vill lite mer?
• Vill du arbeta på en skola som alltid har lärande och hälsa i fokus?
• Vill du arbeta på en skola som lägger stor vikt vid att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?
• Vill du arbeta tillsammans med engagerade, nyfikna, skickliga och modiga kollegor?
• Vill du arbeta på en arbetsplats med god gemenskap och ett salutogent arbetsklimat?
• Vill du vara en del i att fortsätta att utveckla vårt elevhälsoarbete på grupp- och individnivå?
• Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner?
Svarar du ja på dessa frågor kan du vara vår nya medarbetare.
Viksbergskolan
Viksbergskolan är en F-6-skola med 350 elever där arbetet präglas av rörelse och hälsa och skolan utsågs 2022 som en certifierad Generation Pep skola. Skolan leds av rektor, biträdande rektor och administrativ chef i nära samverkan med all skolans personal. Alla medarbetare som arbetar på Viksbergskolan har fokus på förutsägbar, begriplig och tillgänglig lärarledd undervisning. Undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans, både runt årskurserna, arbetslagen och i skolans övriga samverkans forum. Planeringen av undervisningen tar sitt avstamp i elevers lärande utifrån deras förutsättningar. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som skolsköterska på Viksbergskolan ansvarar du för att genomföra kontinuerliga hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Vidare ingår enklare sjukvårdsinsatser, konsultation samt rådgivning och stöd i medicinska frågor utifrån elevens, vårdnadshavares och skolans behov. Skolsköterskan har också en nyckelfunktion i skolans hälsofrämjande-, förebyggande och åtgärdande arbete. Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam och det innebär att du kollegialt samverkar med elevhälsans övriga funktioner samt med skolans lärare i syfte att alla elever ska må bra, vara trygga och lära sig så mycket som möjligt. Det innebär att Elevhälsan börjar i klassrummet! Tillsammans verkar vi för att lärande och hälsa går hand i hand.
Vem är du?
Vi söker dig som alltid sätter eleven i första rummet, som är lyhörd, omtänksam och engagerad. Du har ett professionellt bemötande och god förmåga att arbeta strukturerat och organiserat. Du trivs med att samarbeta och vara en aktiv del av skolans elevhälsoteam och tillsammans med undervisande lärare stötta och motivera eleverna att nå sin fulla potential. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer gör dig till en viktig person för eleverna.Kvalifikationer
• Du är utbildad och legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom skolsköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom och/eller öppen hälso- och sjukvård
• Du har god datorvana, dokumentation sker i journalsystemet ProRenata
• Du har intresse för det förebyggande hälsoarbete och för att utveckla skolsköterskeuppdraget genom nya arbetssätt och metoder
• Du har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som skolsköterska
• Erfarenhet av samtalsstöd och god samtalskompetens
• Intresse för kollegial samverkan både inom och över uppdragets gränser Dina personliga egenskaper
• Du är trygg, stabil och har goda självinsikter i din yrkesroll
• Du ser elevhälsoarbetet som ett gemensamt uppdrag
• Du arbetar strukturerat och följer systematiskt upp och utvärderar ditt arbete
• Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övriga kollegor
• Du agerar professionellt, lösningsinriktat och tar ansvar
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö. Stöd från verksamhetschef för EMI, skolledning och kollegor samt en fantastisk möjlighet till personlig utveckling på en skola som arbetar aktivt med skolutveckling på flera nivåer. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att våra elever ska kunna vara sitt bästa jag i skolan.
I Södertälje kommun har cirka 6 000 personer sin arbetsplats, och vi erbjuder många olika roller där du får möjlighet att bidra till samhället samtidigt som du känner arbetsglädje. Här får du utvecklas och göra verklig skillnad. Som anställd i kommunen erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor, generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även viss flexibilitet kring arbetstid och arbetsformer. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser. Läs gärna mer om våra förmåner på kommunens webbplats: www.sodertalje.se/formaner Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Titta gärna in på våra sociala medier så får du en bild av det som händer på Viksbergskolan. https://www.instagram.com/viksbergskolan/ https://www.facebook.com/Viksbergskolan/
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Biträdande rektor
Maria Åkerlund maria.akerlund@skolasodertalje.se 08-5230 71 95 Jobbnummer
9647173