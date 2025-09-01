Skolsköterska
2025-09-01
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker en skolsköterska till vår skola Vittra Luma Park. Vi är en liten skola med 64 elever från åk. F-3. På vår skola är du en del av elevhälsoteam samt närhet till lärare, pedagoger och elever. Hos oss arbetar vi med att skapa goda relationer och har ett gott samarbete med varandra, en trivsam skola där alla känner alla. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I arbetet som skolsköterska arbetar man främst hälsofrämjande och förebyggande. Det övergripande målet är att
alla elever ska ha möjlighet att nå godkända kunskapskrav i skolan. Som skolsköterska ingår man i en samlad
elevhälsa på skolan och man har ett närma samarbete med skolläkare, specialpedagog, psykolog, kurator samt
rektor. En samlade elevhälsa ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som är angelägna delar i ovan arbete.
Hälsobesöken och den öppna mottagningen är viktiga delar i att varje elev får det stöd den behöver i skolan.
Andra arbetsuppgifter är vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom
eller öppen hälso- och sjukvård. Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn och ungdomar samt arbete som
skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana.
Som person ska du vara strukturerad och noggrann, trivas att arbeta i tvärprofessionella team och lite av en
entreprenör, en person som trivs med att skapa och ta egna initiativ. Du har en stark drivkraft för det
hälsofrämjande arbetet, att skapa en skolmiljö som är positiv, tolerant och trygg samt att tillsammans ständigt
arbeta med att skapa goda relationer i alla leda.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, 10-20 % med tillträde enligt överenskommelse, men helst så snart som möjligt. Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta rektor Magdalena Torpe magdalena.erikssontorpe@vittra.se
Om du har frågor om den medicinska verksamheten kan du kontakta medicinsk verksamhetschef grundskolan Charlotte Friberg, charlotte.friberg@academedia.se
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare.
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 250914
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
