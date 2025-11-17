Skolresurs till Mossleskolan F-3, vikariat
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2025-11-17
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-11-17Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som skolresurs på Mossleskolan.
Mossleskolan är en F-3 skola i västra delen av Värnamo tätort med ca 260 elever. Vår förväntan och drivkraft är att alla elever vill, kan och ska lyckas!
Skolan kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat där samverkan står i fokus för elevernas lärande. Mossleskolan har ett aktivt elevhälsoteam som är placerat på skolan vilket inkluderar kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, biträdande rektor samt rektor, med tillgång till skollogoped och skolpsykolog.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att, i ett tätt samarbete med lärare i skola och fritidshem, ha ansvar för att ge mer riktat stöd på individ- och gruppnivå utifrån elevers individuella behov. Din huvudsakliga uppgift är att stötta elever i det sociala samspelet och i undervisningen i skolan och på fritidshemmet. Samverkan med andra pedagoger i flera arbetslag och elevernas vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med barnskötarutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du behöver ha ett intresse för att arbeta med elever som i olika situationer hamnar i svårigheter och ha kunskap om hur man stödjer elever utifrån varje elevs förutsättningar. Du är lugn och skapar trygghet, samt har ett stort tålamod. Du bemöter elever på ett lågaffektivt sätt och har en god förmåga att bygga relationer med elever. Flexibilitet och en förmåga att se lösningar ur olika perspektiv är viktigt, såväl som förmågan att kunna samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Mossleskolan Kontakt
Lisa Fransson, rektor 0370-377674 Jobbnummer
9608037