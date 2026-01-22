Skolpsykolog
2026-01-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för Gotlands skolors barn- och elevhälsoarbete.
I barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeut, logoped, hörsel-, syn-, och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan har främst ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vårt gemensamma lagstadgade huvuduppdrag är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta efter vårt medicinska basprogram.
Barn- och elevhälsan är en välfungerande och driven verksamhet som vill ge varje medarbetare möjlighet till personligt och professionellt växande genom att tillhandahålla en arbetsplats med gemenskap, lyhördhet och ta till vara initiativ, engagemang och ansvarstagande.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder som PAX i skolan, ABC föräldragrupp (Alla barn i centrum) och samtalsmetoden MI (motiverande samtal/motivational interviewing).
Psykologgruppen består av 15 psykologer som leds av en enhetschef, tillika psykolog. Vi har gemensam arbetsplats och regelbundna yrkesgruppsträffar. Vår arbetsplats präglas av ett klimat där vi delar med oss av erfarenheter och tillsammans driver utveckling.
Vi erbjuder 38,75h/v, flextid samt friskvårdstimme/friskvårdsbidrag. Inom barn- och elevhälsan har vi dessutom regelbundna frisk- och trivselaktiviteter.
Som psykolog hos oss kommer du att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med bl. a. konsultationer, handledning, workshops, föreläsningar samt ge stöd till elever, pedagoger, skolledning och föräldrar. Du kommer även att utföra psykologutredningar och bedömningar på enskilda elever. I arbetet på skolorna är du som psykolog en del av skolans tvärprofessionella elevhälsoteam.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du jobbat som skolpsykolog tidigare.
Som person är du lösningsfokuserad, initiativtagande och självgående. Du har god självinsikt och god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Även om det är en heltidstjänst så kan det vara möjligt att jobba deltid under perioden.
Urval för intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
