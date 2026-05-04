Skollogoped till Järvenskolan
2026-05-04
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Den övervägande delen av Järvenskolan ligger från och med läsåret 22/23 i helt nybyggda lokaler i centrala Katrineholm, den nya skolan invigdes i augusti 2022. Järvenskolan har dessutom lokaler på Södra skolan som idag används för skolans resursklasser. Här arbetar vi i team med fokus på tillgängliga lärmiljöer och varje elevs möjlighet att lyckas.Skolan har en stabil personalgrupp och samarbetar tätt ihop med andra aktörer i samhället som socialtjänsten, kultur och fritid men även polisen.
På skolan arbetar 140 medarbetare med 1055 elever. Ledningen har idag formerat sig utifrån att rektor leder en ledningsgrupp med fyra biträdande rektorer, en administrativ chef och en säkerhetssamordnare. Skolan är självförsörjande rörande centrala funktioner som t.ex IT och har en egen IT-samordnare.
Arbetsuppgifter
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad? Vi har beviljats projektmedel från SPSM för utvecklingsprojektet Kommunikation för utveckling och söker nu en skollogoped till Järvenskolan åk 79. Uppdraget riktas främst mot våra resursklasser och syftar till att utveckla språkstärkande arbetssätt och mer tillgängliga lärmiljöer.
Du arbetar elevnära och konsultativt, i nära samverkan med lärare och elevhälsa. Rollen innebär stora möjligheter att påverka arbetets innehåll och bidra till långsiktig verksamhetsutveckling.
Projektanställning: 2026-08-10 2027-08-09, med möjlighet till förlängning.
Du kommer att:
* kartlägga och bedöma elevers språk- och kommunikationsförmåga
* planera och genomföra logopediska insatser på individ- och gruppnivå
* utveckla språkutvecklande och kommunikativa lärmiljöer
* handleda och fortbilda personal i språkstödjande arbetssätt
* ta fram visuellt och språkanpassat undervisningsmaterial
* samverka med lärare, elevhälsa och skolledning
* delta i systematiskt elevhälsoarbete
* dokumentera, följa upp och utvärdera projektets insatser
Arbetet kombinerar elevnära insatser med strategiskt utvecklingsarbete.Utifrån de identifierade utvecklingsbehoven är målet med projektet att säkerställa att elever med grav språkstörning och autism får en likvärdig och tillgänglig undervisning som möjliggör både kunskapsmässig och social progression. Projektet syftar till att öka personalens kompetens kring språkstörning och autism, stärka användningen av specialpedagogiskt anpassade undervisningsmetoder samt utveckla bedömningsformer som gör det möjligt för eleverna att visa sina faktiska kunskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad logoped
* har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö
* har kunskap om språkstörning, visuellt stöd och språkutvecklande arbetssätt
* har god förståelse för sambandet mellan språk, kommunikation och lärande
* uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift
* har god digital kompetens
* är självgående, struktureraad och har god samarbetsförmåga
Meriterande är erfarenhet av skollogopedi, elevhälsoarbete, handledning samt arbete med NPF.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
